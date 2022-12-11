Ekonomi THY Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Irak seferlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
THY Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu
THY uçağı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ta uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadesi kullanıldı.

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