THY Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ta uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadesi kullanıldı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ta uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadesi kullanıldı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.