THY, 23 Nisan'a özel kampanyanın detaylarını internet siteleri üzerinden paylaştı.
Türk Hava Yolları (THY), çocuk yolculara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kampanya başlattı. Buna göre 2-11 yaş arası çocuk yolcular, bugün ve yarın (22-23 Nisan) alınacak biletler ile 30 Haziran'a kadarki yurt içi seferlerde yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.
Türk Hava Yolları (THY)
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli biletleri satışa sundu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak biletler ile 30 Haziran'a kadarki yurt içi seferlerde 2-11 yaş arası çocuk yolcular yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.
İndirimden yararlanmak için ödeme alanına "THY2304" kodunun girilmesi gerekiyor.
Ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.
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