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Siirt'te '23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği' düzenlendi

Siirt'te '23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği' düzenlendi

22:0418/04/2025, Cuma
AA
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, rehabilitasyon merkezlerinde kalan özel çocuklar ile birlikte düzenlenen şenlikler ile kutlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, Bu tür şenliklerin süreceğini ifade etti.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde, rehabilitasyon merkezlerinde kalan çocuklar ve kurumun sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuk ve ailelerin katıldığı şenlikte, oyun alanlarında toplanan çocuklar için çizim, müzik, yüz boyama çuval yarışı ve palyaço etkinlikleri yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, Aile Yılı kapsamında gerçekleştirdikleri şenliğe yoğun bir katılım sağlandığını söyledi.

Şenlikte çocukların doyasıya eğlendiğini dile getiren Sidar, şunları aktardı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kurumumuz tarafından ilimizde bulunan özel çocuklara yönelik düzenlenen şenliğe aileler de yoğun katılım gösterdi. Şenlikte çeşitli geleneksel oyunlarımız oldu. Yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışımız oldu. Langırt oynayan çocuklar mini golf sahasında vakit geçirdi. Günün sonunda çocuklar gönüllerince eğlendi. Bu tür şenlikleri sürdüreceğiz."




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