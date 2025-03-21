'Çocuk Bakanlığı' kurulsun

OKUL ETKİDE 17. SIRADA

Komisyon Başkanı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise komisyon raporunda Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) düzenleyen bir kanun gerekliliğini vurgulayacaklarını bildirdi. Aydoğdu, bir çocuğun yetişmesinde etkili olan faktörler açısından okul ve öğretmenin 17-18'inci sıraya geldiğine dikkat çekerek, "Çocuğu asıl çevreleyen atmosfer aile" dedi. Asıl zihniyet dönüşümünün de ailede olması gerektiği vurguladı.

ÇOCUK KADES’İ

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş da Kadınlarla ilgili Kadın Destek Uygulaması (KADES) benzeri bir erken müdahale sistemi çocuklar için de oluşturulmasını önerdi.

Taş, "Çocuklar için özel psikolojik destek hattı kurulmalı. Sosyal medya üzerinden erken çağrı, 112 gibi. Sosyal medya kullanımı için yaş sınırlaması, ebeveyn kontrollü hesap uygulaması hayata geçmeli. Aile hekimleri pedagog eşliğinde çocukların bedensel, ruhsal sağlıklarının kontrollerini yapmalı. Suça sürüklenen çocuklar için özel takip ve rehabilitasyon programları bulunmalı" dedi.











