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'Çocuk Bakanlığı' kurulsun

'Çocuk Bakanlığı' kurulsun

Uğur Duyan
Uğur Duyan
10:1821/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Avrupa'da bazı ülkelerde bağımsız olarak 'çocuk bakanlığı' olduğunu belirtti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Avrupa'da bazı ülkelerde bağımsız olarak 'çocuk bakanlığı' olduğunu belirtti.

TBMM Çocuğa Yönelik İstismarın Araştırılması Komisyonu son toplantısını yaptı. Toplantıda milletvekilleri komisyon raporunda yer alması için önerilerini aktardı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, 18 yaşına kadar çocuk sayılan bireylerle ilgilenecek ayrı bir bakanlığın kurulmasını önerdi. Köksal, Avrupa'da bazı ülkelerde bağımsız olarak 'çocuk bakanlığı' olduğunu anımsatarak, "Bizim 18 yaşına kadar çocuk kabul ettiğimiz vatandaşlarımızı bire bir ilgilendirecek bir kurum veyahut da bakanlık yok. Bir genel müdürlük bağlamında bu değerlendiriliyor" dedi.

OKUL ETKİDE 17. SIRADA

Komisyon Başkanı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise komisyon raporunda Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) düzenleyen bir kanun gerekliliğini vurgulayacaklarını bildirdi. Aydoğdu, bir çocuğun yetişmesinde etkili olan faktörler açısından okul ve öğretmenin 17-18'inci sıraya geldiğine dikkat çekerek, "Çocuğu asıl çevreleyen atmosfer aile" dedi. Asıl zihniyet dönüşümünün de ailede olması gerektiği vurguladı.

ÇOCUK KADES’İ

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş da Kadınlarla ilgili Kadın Destek Uygulaması (KADES) benzeri bir erken müdahale sistemi çocuklar için de oluşturulmasını önerdi.

Taş, "Çocuklar için özel psikolojik destek hattı kurulmalı. Sosyal medya üzerinden erken çağrı, 112 gibi. Sosyal medya kullanımı için yaş sınırlaması, ebeveyn kontrollü hesap uygulaması hayata geçmeli. Aile hekimleri pedagog eşliğinde çocukların bedensel, ruhsal sağlıklarının kontrollerini yapmalı. Suça sürüklenen çocuklar için özel takip ve rehabilitasyon programları bulunmalı" dedi.




#Tuba Köksal
#AK Parti
#Kahramanmaraş
#Çocuk Bakanlığı

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