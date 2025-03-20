AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'ye operasyon açıklaması: Dosya hakkında bilgimiz yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik düzenlenen terör ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili konuşan Çelik "Dosya hakkında bilgimiz yok" dedi.





İşte Çelik'in açıklamaları;





Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz.





"Dosya hakkında bilgimiz yok"





Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır.





"Cumhurbaşkanımıza yönelik sözler kabul edilemez"





Cumhur İttifakımızın mücadelenin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin karşına yazılır. CHP'nin adı ise yanına yazılır. Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez. Biz aslında Özel ilk iş başına geldiğinde biraz umutlanmıştık. Bir kez daha görüyoruz ki umudumuz boşa çıkmıştır.





15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargı sürecini bir tutmak meseleyi sulandırmaktır. Özel, bizi siyaseti hukuk yoluyla dizayn etmekle itham ediyor. Bizim vesayet girişimiyle ilişkimiz söz konusu değil. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmiyoruz.





Cumhurbaşkanımızın bu ülkede her türlü siyasi tehdidi bertaraf ederek bu demokrasi mücadelesini hepimiz yakinen biliyoruz. Biz bu emekler ortaya koyulurken hangi siyasi suikastlarla karşılaştığımızı biliyoruz.









"Bu paralel devlet anlayışıdır"





Özel'den kamuoyunun beklediği şey bunu CHP-AK Parti tartışmasına çevirmek yerine, tüm bu iddialara cevap verecek. Bu iddialar ispatlanırsa ispatlanırsa istifa ederim diyebiliyor mu? Özel, CHP'nin iç süreçlerini Türkiye'nin iç süreçleriyle karıştırıyor. Partisinde kurduğu sandığı Türkiye'nin kurduğu sandık sanıyor.





Bu paralel devlet anlayışıdır. Yarın bir gün Özel, bizim partimizden A isimli şahıs NATO Genel Sekreteri adayımızdır dese bunun ciddiye alınacak bir tarafı var mı?





Bu yargısal süreçle, cumhurbaşkanımızın şiir okunmasını, kendisine yasak getirilmesini eşit görüyor. Şiir okumak neresi, buradaki iddialar neresi...





"Özel adayın kim olacağını şimdiden ilan etti"





Özel'in Cumhurbaşkanımızı sivil darbe gibi sözlerle yan yana getirmesi siyasi akılsızlığın zirvesidir. Dün enteresan bir şey oldu. Bir tane sivil darbe gerçekleşti; Özel adayın kim olacağını şimdiden ilan etti. Şu isme destek vereceğiz dedi. Delegelerin iradesine sivil darbedir. Bir de sürekli olarak CHP bir krizle karşı karşıya geldiği zaman biz Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. CHP Atatürk'ün partisiyiz diyor ama vasiyetinin yerine gelmesi için TDK ve Türk Tarih Kurumu dava açarak Atatürk'ün vasiyesiti yerine getirmiştir. CHP kendine siyasi kayyum atadı.





Biz sizin Cumhurbaşkanımıza dönük, partimize dönük saldırılarınıza hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Sizin Yassıada zihniyetinizle mücadele etmeyi biliyoruz.





Yeri geldiği zaman açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz.



