THY'den ucuz bilet kampanyası: Tarihler duyuruldu

Türk Hava Yolları'nın sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan bu kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, 6-17 Eylül 2024 tarihleri arasında bilet satın alarak, belirli tarihler arasında Avrupa'nın farklı destinasyonlarına avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.





Popüler şehirlere ucuza yolculuk





Kampanya kapsamında Köstence'ye 109 dolar, Tiflis, Batum, Sofya ve Bükreş'e 139 dolar, Budapeşte ve Prag gibi popüler şehirlere ise 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkânı sunuluyor.





Fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesinde sabit olup, acente ve satış ofislerinde farklılık gösterebilir. Kampanya detayları için THY’nin web sitesinden veya çağrı merkezinden bilgi alınabilir.











