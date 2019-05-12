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TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'nin İstanbul-Zonguldak seferleri başladı

THY'nin İstanbul-Zonguldak seferleri başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Zonguldak seferleri başladı. İstanbul Havalimanı'ndan Zonguldak Havalimanı'na gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan &quot;Edirnekapı&quot; uçağı, Zonguldak Havalimanı'na indi.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "Edirnekapı" uçağı, Zonguldak Havalimanı'na indi.

Zonguldak Havalimanı'nda ILS cihazının takılması ve test sürüşlerinin yapılmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "Edirnekapı" uçağı, 87 yolcusuyla Zonguldak Havalimanı'na indi.

TK 2732 sefer sayılı uçak, inişin ardından su takıyla ve alkışlarla karşılandı, yolculara karanfil takdim edildi.

Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yanı sıra ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Mutlu bir gün yaşıyoruz"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'a ilk seferi gerçekleştirdiklerini belirterek, mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

AK Parti hükümeti göreve geldiğinde 26 olan havalimanı sayısının 56'ya çıkarıldığını aktaran Ekşi, "Bizler de havalimanlarına uçmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi 4 milyon lira civarında bir yatırım yaptı, ILS sistemleri kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vardı, 'Bir an önce bitirilsin.' diye. Onlar bitirildikten sonra gerekli hazırlıkları yaptık. Bugün inşallah haftada 3 sefer olmak üzere seferlerimize başladık." diye konuştu.

Yolculardan Sevim ve Salim Kadamlı da memleketlerine uçmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "İnşallah böyle devam eder. Çocuklarımız ve geleceğimiz için böyle olmasını istiyoruz." dedi.

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Aynı uçak, 104 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptı.

İstanbul-Zonguldak seferlerinin salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirileceği bildirildi.

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