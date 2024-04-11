Ticaret Bakanı Bolat BAE ve KKTC'li iki bakanla telefonda görüştü

"Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin, KKTC ekonomisinin maruz kaldığı haksız izolasyondan kurutulmasında ve KKTC ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rol oynadığı hususunda hemfikir olduğumuzu gördük. Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı ayrımcılığın, ekonomik izolasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm uluslararası platformlarda dile getirecek ve KKTC halkının refahı için çalışmaya devam edeceğiz."