Ticaret Bakanı Bolat BAE ve KKTC'li iki bakanla telefonda görüştü

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE'li mevkidaşı Zeyoudi ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı tebriklerini karşılıklı olarak ilettiklerini belirtti.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdiklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:
KKTC ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı
Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu ile yaptıkları telefon görüşmesinde de karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulunduklarını bildirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi fırsatlarının değerlendirildiğine işaret eden Bolat, şöyle devam etti:
Bakan Bolat, dün de Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile telefonda görüşmüştü.