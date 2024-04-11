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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat BAE ve KKTC'li iki bakanla telefonda görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile telefonda görüştüklerini bildirdi.

12:03 - 11/04/2024 Perşembe
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Arşiv)
Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Arşiv)

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE'li mevkidaşı Zeyoudi ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı tebriklerini karşılıklı olarak ilettiklerini belirtti.


Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdiklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın sunduğu fırsatlarla ticaret hacmimizi artırmak için atılması gereken adımların hızlandırılması ve yatırımların artırılması konularında mutabık kaldık. BAE ile başta ticaret, yatırımlar, enerji ve turizm olmak üzere, çok boyutlu bir yapıya sahip olan ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

KKTC ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı

Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu ile yaptıkları telefon görüşmesinde de karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulunduklarını bildirdi.


Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi fırsatlarının değerlendirildiğine işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin, KKTC ekonomisinin maruz kaldığı haksız izolasyondan kurutulmasında ve KKTC ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rol oynadığı hususunda hemfikir olduğumuzu gördük. Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı ayrımcılığın, ekonomik izolasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm uluslararası platformlarda dile getirecek ve KKTC halkının refahı için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Bolat, dün de Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile telefonda görüşmüştü.


“Türkiye İsrail’e jet yakıtı mı satıyor?” Ticaret Bakanı Ömer Bolat tane tane anlattı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat TRT Haber’de sıcak gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. “Türkiye, İsrail’e jet yakıtı mı satıyor?” sorusuna cevap veren Bakan Bolat, 110 bin dolarlık uçak benzinin ülkemizde birkaç turistik charter uçağına verildiğinin altını çizerek, “Türkiye'ye geliyorlar dönüş yapmak için benzin alıyorlar, bu Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor kayıtlara." ifadelerini kullandı. Atılan iftiralara da kayıtsız kalmayan Bolat, “Biraz Allah korkusu olan, iftiranın ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Ölü kardeşinin etini yemektir bizim inancımızda iftira atmak.” sözleriyle algı operasyonu yürütenlere tepki gösterdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yalanladı: Devlet şirketleri İsrail ile asla ticaret yapmıyor

Muhalefet partiler başta olmak üzere bazı kesimler Türkiye’nin İsrail ile ticaret yaptığı yalanını ortaya atıyordu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hükümet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor... Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir unsurunun İsrail ile işbirliği, askeri eğitim, silah mühimmat alım satımı noktasında asla bir irtibatı yok. " açıklamasını yaptı. Bolat "Türkiye ile İsrail arasındaki ticarete yönelik provokasyonları İsrail istihbaratı da destekliyor, bu çabalar Türkiye hükümetini köşeye sıkıştırma çabası." açıklamalarında bulundu. Bakan Bolat, bazı yayın organlarında çıkan TÜİK 36. fasıl verisine açıklık getirdi.


#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#Birleşik Arap Emirlikleri
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
#Thani bin Ahmed Al Zeyoudi
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