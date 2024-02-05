Ticaret Bakanı Bolat: İhracat desteklerini yüzde 110 oranında artıracağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni", TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin sarstığı 11 ilde hayatını kaybeden 53 bin 573 vatandaşa Allah'tan rahmet diledi, 4 aydır Gazze'de sivilleri hedef alan katliamı gerçekleştiren İsrail saldırılarını da kınadı.
"Ülkemiz ticaretinin gelişimi için çalışan iş insanların çabasını takdir ediyoruz"
Bolat, TOBB'un, 2011 yılından bu yana, sektörlerinde yenilikçi adımlar atan ve büyüme hızlarıyla öne çıkan firmaların başarılarını kutladığı belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
- Bolat, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ihracat artışını devam ettirmeyi, dengeli dış ticaret ile döviz rezervlerini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.
"Bakanlık bütçesinin yüzde 60'ı ihracat desteklerine ayrılıyor"
Milli gelirde 4 kattan fazla artış sağlandığının altını çizen Bolat, hedefin 1 trilyon 100 milyar dolar milli gelire ulaşmak olduğunu belirtti.
Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren şirket, ihracatçı firma ve ihracat rakamlarında yaşanan artışa dikkati çeken Bolat, ticaret siciline kayıtlı şirket ve ticari işletme sayısının 2 milyon 400 bin, esnaf sayısının da 2 milyon 200 bin olduğunu, 4,5 milyon kişinin imalat, sanayi, tarım ve ticaretle uğraştığını vurguladı.
- Bolat, 21 yılda Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım miktarının 264 milyar dolara ulaştığını ifade etti.
Türkiye'deki yabancı firma sayısının 2002'de 5 bin olduğunu anlatan Bolat, bu sayının bugün 80 bin 500'e yükseldiğini, söz konusu firmaların ülkeye değer kattıklarını söyledi.
'İhracat desteklerini yüzde 110 oranında artıracağız'
Bakanlık olarak ihracata birçok kalemde destek verdiklerini belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 60'ı ihracat desteklerine ödeniyor. Yaklaşık yüzde 30-35 civarında personel harcamalarına, çok az miktarda yatırım, genel giderler gibi harcamalara sunuluyor. Bu ihracat desteklerimizin de 4'te 3'ü mal ihracatı desteklerine, 4'te 1'i de hizmetler ihracatı desteklerine sunuluyor. 2024 bütçemizde de ihracat desteklerini yüzde 110 oranında artırarak inşallah siz değerli ihracatçılara sunacağız" ifadelerini kullandı.
- Bakan Bolat, konuşmaların ardından, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketin temsilcilerine ödüllerini takdim etti.
Söz konusu listede ilk sırada, AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret Ltd.Şti., ikinci sırada Tobıo Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, üçüncü sırada Ada İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.