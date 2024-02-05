Ticaret Bakanı Bolat: İhracat desteklerini yüzde 110 oranında artıracağız

"Ticaret Bakanlığı olarak iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile her konuda istişarelerimizi yapıyoruz. En hızlı büyüyen 100 firma ödülleri, firmalarımız için sadece takdir belgesi değil, aynı zamanda sizlere (iş dünyasına) rehberlik edecek, yeni kapılar açacak bir kilometre taşıdır. Bu ödül sizleri daha büyük hedeflere, daha geniş ufuklara taşıyacaktır. Sektörlerinizdeki liderliğinizi pekiştirecek, ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınırlık kazanmanıza yardımcı olacaktır. İş ağlarınızı genişletmenize, yeni pazarlara adım atmanıza imkan sağlayacaktır."