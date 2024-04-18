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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat Malili mevkidaşı Diallo ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, siyasi, iktisadi ve birçok alanda gerçekleştirilebilecek stratejik ortaklıkları değerlendirdiklerini bildirdi.

12:31 - 18/04/2024 الخميس
AA
Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo - Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo - Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malili mevkidaşı Diallo ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi.


Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmenin muhtelif yollarını ele aldıklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:


  • "Mali Cumhuriyeti ile siyasi, iktisadi ve birçok alanda gerçekleştirilebilecek stratejik ortaklıkları ele alarak, ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ikili ticaretimizi güçlendirecek somut adımlar atma konusunda mutabık kaldık. Ticaret Bakanlığı olarak dış ticaretimizi daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."



#Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo
#Ticaret Bakanlığı
#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
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