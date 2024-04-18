Ticaret Bakanı Bolat Malili mevkidaşı Diallo ile görüştü

"Mali Cumhuriyeti ile siyasi, iktisadi ve birçok alanda gerçekleştirilebilecek stratejik ortaklıkları ele alarak, ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ikili ticaretimizi güçlendirecek somut adımlar atma konusunda mutabık kaldık. Ticaret Bakanlığı olarak dış ticaretimizi daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."