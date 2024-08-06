Ticaret Bakanı Bolat TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

, "Toplantımızda; özellikle ihracattaki olumlu artışlar ve ithalattaki azalış trendi ile gümrük geçişlerinin daha da etkinleştirilmesi konularında verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Sayın Hisarcıklıoğlu ve heyetine teşekkür ediyorum."