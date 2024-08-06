Ticaret Bakanı Bolat TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, Bakanlık'taki kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bolat
, "Toplantımızda; özellikle ihracattaki olumlu artışlar ve ithalattaki azalış trendi ile gümrük geçişlerinin daha da etkinleştirilmesi konularında verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Sayın Hisarcıklıoğlu ve heyetine teşekkür ediyorum."
ifadelerini kullandı.
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28 dakika önce