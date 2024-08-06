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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

16:17 - 6/08/2024 Salı
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, Bakanlık'taki kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Bolat
, "Toplantımızda; özellikle ihracattaki olumlu artışlar ve ithalattaki azalış trendi ile gümrük geçişlerinin daha da etkinleştirilmesi konularında verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Sayın Hisarcıklıoğlu ve heyetine teşekkür ediyorum."
ifadelerini kullandı.



#Ömer Bolat
#görüşme
#TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
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