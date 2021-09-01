Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Rekor bir büyüme kaydedildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüyen ekonomiye ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Muş "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2.çeyrekte %21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir." dedi.

1) Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.



2.çeyrekte %21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi.



Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu.

Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır.



Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir. REKLAM September 1, 2021

Muş "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

2) Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti.



İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız.



Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) September 1, 2021