Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş Tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracatı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş; Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artış 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir

Haber Merkezi DHA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracatı
İhracat rakamları açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş; Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artış 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir

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