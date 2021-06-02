Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracatı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş; Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artış 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş; Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artış 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir
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