Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili açıklama: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" diye konuştu.

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