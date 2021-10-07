Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili açıklama: Gerekirse mevzuatı değiştiririz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV canlı yayınında Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda.
Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor.
İHRACATTA SON DURUM
İhracattaki büyük artışın büyümeye etkisi oluyor. Hizmet ihracatına odaklanacağız.
Türkiye AB'ye ihracatta kaliteyi ve hızı yakaladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kaçınılmaz, bu güncelleme gerçekleşecek.
"GEREKİRSE MEVZUATI DEĞİŞTİRİRİZ"
- Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz.