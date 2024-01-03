Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türk müteahhitlerinin Barcelona stadyumunu yenileme projesi semboldür

"Proje büyüklüğü bakımından Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri yüzde 38 ile yine birinci sırada geliyor. İkinci sırada payı yüzde 27,1 çıkan Avrupa bölgesi bulunuyor. Orta Doğu yaklaşık yüzde 20 ile bu sene üçüncü sırada yer alıyor. Afrika kıtası da yüzde 11,6'lık payla yerini sağlamlaştırmış bulunuyor. İlk 10 ülkeye baktığımızda ise savaş şartlarına rağmen Rusya ilk sıradaki yerini koruyor. 2023'te de Rusya'da 4,6 milyar dolarlık projeler kazanıldı. Bunun ardından demir yolu, metro ve kara yolu projelerinin üstlenildiği Romanya 3,6 milyar dolarlık bir büyüklükle gelmektedir. Geleneksel pazarlarımızdan Türkmenistan ve Suudi Arabistan 3. ve 4. sıradaki yerini koruyor. 2023 yılı içinde firmalarımız Suudi işverenlerle ve büyük yatırımcı firmalarla bir araya gelmişlerdi. Bunun sonuçlarını almaktan da mutluluk duyuyoruz."