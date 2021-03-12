Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Bugün yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Mart 2020 tarihinde yayımlanan söz konusu kanunun bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Kanun ile ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirdiklerine işaret eden Pekcan, izlenebilirlik ile imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere bir ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme zorunluluğu getirdiklerinin altını çizdi. Pekcan, "Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

1/4) 12 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunumuz bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kanun ile ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirilmiş olduk. REKLAM March 12, 2021

Pekcan, geri çağırmayı zorunlu hale getirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"E-ticareti de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık ve ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Kanun ile Türk malı imajını dış pazarlarda daha etkin kılmak üzere de bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Güvensiz veya tağşişe konu ürünün ihracını yasakladık, aykırı davranan firmalara müeyyide getirdik. Yürürlüğe giren yeni kanunumuzun hayırlı olmasını diliyorum."