Ticaret Bakanı Pekcan: Gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine bugün itibarıyla başladıklarını bildirdi.

Pekcan ve Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) II. Dönem Toplantısı'nın ardından JETCO protokolüne imza atıldı.

Bakan Pekcan, Belçika'nın, ticari ve ekonomik yönden Türkiye için daima önemli ülkelerden biri olduğunu belirterek, ikili ticaret hacminin 6,6 milyar dolardan 2020 yılında 7,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Salgına rağmen sağlanan bu artışın iki ülke arasındaki mevcut ticari potansiyelin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Pekcan, "Biz de bu gerçekten hareketle, karşılıklı iş birliği fırsatlarını en iyi şekilde kullanarak, ikili ticaret hacmimizi en kısa zamanda 10 milyar dolar ve üzerine çıkarmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile bugüne kadar yakın bir ekonomik entegrasyon içinde olduklarını dile getirerek, bu ikili ilişkinin küresel salgın sonrası dönemde daha da güçlenerek süreceğine inandığını bildirdi.

Salgın sürecinin, uluslararası iş birliğinin önemini aynı zamanda dış ticarette tedarik ve değer zincirlerinin etkin kurgulanmasının gerekliliğini gözler önüne serdiğini ifade eden Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, Türkiye ve AB ekonomisi pek çok açıdan birbirini tamamlar niteliktedir. Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesi ve çeşitlenmesi her iki tarafın da ortak çıkarınadır. Türkiye, AB ile uyumlu kalite ve üretim altyapısıyla, AB’nin en önemli tedarikçilerinden birisi olmaya devam edecektir. Bu bağlamda, Belçika gibi önemli ticaret ortaklarımızla, karşılıklı ticaret ve yatırımları artırabilme noktasında ortak çalışmalar yapmayı ve ortak gayret sarf etmeyi sürdüreceğiz."

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"Üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek ortak yatırım ve projelere değindik"

Bakan Pekcan, bugünkü toplantıda, ikili ticari fırsatların yanında, karşılıklı yatırımların önemine ve üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek ortak yatırım ve projelere de değindiklerinin altını çizerek, "Aynı zamanda Belçikalı dostlarımıza ülkemizdeki cazip yatırım ortamını hatırlattık, yakın zamanda ortaya koyduğumuz yeni nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dahil olmak üzere, yabancı yatırımları teşvik edici mekanizmalarımızdan söz ettik" dedi.

Bugünkü toplantı ve imzalanan protokolün geniş bir yelpazede pek çok iş birliği konusunu kapsadığını ifade eden Pekcan, ikili ticaret ve yatırımların yanında müteahhitlik ve müşavirlik sektörü, KOBİ’ler, kadın girişimciliği, sanayi, teknoloji, yenilenebilir enerji, sağlık turizmi başta olmak üzere turizm ve diğer pek çok önemli konu başlığı üzerinde teknik heyetlerin hassasiyetle çalıştığını kaydetti.

Pekcan, tüm bu konularda iş birliğini ilerletmek adına önemli bir ortak iradeyi ortaya koyduklarını belirterek,"Umuyorum, bugünkü Ortak Komite toplantımızın da katkısıyla ileriki günlerde somut ve önemli adımlar atılmaya devam edilecektir" değerlendirmelerinde bulundu.

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Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

İkili gündem konularının yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki önemli başlıkları da değerlendirdiklerinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere bu yıl, Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin 25’inci yılı. Gümrük Birliği bugüne kadar her iki tarafa çok önemli faydalar sağladı. Ancak gelişen küresel ekonomi çerçevesinde Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'ni güncellemenin, halihazırda Gümrük Birliği kapsamında olmayan yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da Gümrük Birliği'ne dahil etmenin zamanı gelmiştir. AB iş dünyasının genel olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesine olumlu yaklaştığını biliyoruz. Bugünkü toplantımız çerçevesinde bu hususu bir kez daha dile getirdik. Belçika’nın sürece pozitif katkı sunmasından duyacağımız memnuniyeti dostlarımıza ifade ettik. Öte yandan, Belçika’nın ve genel olarak AB ülkelerinin iş insanlarımıza ve Türk şoförlerine yönelik vize uygulamalarında daha esnek davranması gerektiği yönündeki beklentimizi de bu toplantımız vesilesiyle hatırlatmış olduk. AB’nin çelik ürünlerinde uyguladığı korunma önlemi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi konularda görüş alışverişi sağladık."

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"Ortak fayda, ortak kazanç temelinde çalışacağız"

Bakan Pekcan, iki ülke arasında geniş ticaret ve yatırım fırsatları olduğunu ifade ederek, "Belçika ile geçmişten bugüne gelen ekonomik ilişkilerimiz bunu çok iyi biçimde ortaya koyuyor. Şimdi, pandemiden çıkış ile ilgili stratejilerin geliştirildiği bu dönemde, geleceği planlamanın ve ikili ilişkilerimizi geliştirmenin tam zamanı. Bu çerçevede ortak fayda, ortak kazanç temelinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin, salgın döneminde gösterdiği ekonomik dirençle dış ticarette ve diğer alanlarda sergilediği güçlü performansla Avrupa için vazgeçilmez bir stratejik ortak olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Pekcan, 82 milyonluk nüfusu, genç ve nitelikli iş gücü, dinamik üretim, ihracat ve kalite altyapısı ile Türkiye'nin küresel ekonomideki böylesine sıkıntılı bir dönemde AB ekonomisinin ihtiyaç duyduğu dinamizme ve canlılığa katkı sunabilecek aktörlerin başında geldiğini vurguladı.

Pekcan, AB'nin de Türkiye için her açıdan önemli bir stratejik ortak olduğunu belirterek, "Bu çerçevede, Belçika gibi önemli AB ülkeleri ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi mümkün olan en iyi biçimde geliştirme yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Pekcan, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan, "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.