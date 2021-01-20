Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan Gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan: Gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine bugün itibarıyla başladıklarını bildirdi.

  • Pekcan ve Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) II. Dönem Toplantısı'nın ardından JETCO protokolüne imza atıldı.

Bakan Pekcan, Belçika'nın, ticari ve ekonomik yönden Türkiye için daima önemli ülkelerden biri olduğunu belirterek, ikili ticaret hacminin 6,6 milyar dolardan 2020 yılında 7,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Salgına rağmen sağlanan bu artışın iki ülke arasındaki mevcut ticari potansiyelin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Pekcan, "Biz de bu gerçekten hareketle, karşılıklı iş birliği fırsatlarını en iyi şekilde kullanarak, ikili ticaret hacmimizi en kısa zamanda 10 milyar dolar ve üzerine çıkarmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile bugüne kadar yakın bir ekonomik entegrasyon içinde olduklarını dile getirerek, bu ikili ilişkinin küresel salgın sonrası dönemde daha da güçlenerek süreceğine inandığını bildirdi.

  • Salgın sürecinin, uluslararası iş birliğinin önemini aynı zamanda dış ticarette tedarik ve değer zincirlerinin etkin kurgulanmasının gerekliliğini gözler önüne serdiğini ifade eden Pekcan, şöyle devam etti:
  • "Bu bağlamda, Türkiye ve AB ekonomisi pek çok açıdan birbirini tamamlar niteliktedir. Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesi ve çeşitlenmesi her iki tarafın da ortak çıkarınadır. Türkiye, AB ile uyumlu kalite ve üretim altyapısıyla, AB’nin en önemli tedarikçilerinden birisi olmaya devam edecektir. Bu bağlamda, Belçika gibi önemli ticaret ortaklarımızla, karşılıklı ticaret ve yatırımları artırabilme noktasında ortak çalışmalar yapmayı ve ortak gayret sarf etmeyi sürdüreceğiz."

Bakan Pekcan: Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi geçiyor
GÜNDEM
Bakan Pekcan: Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi geçiyor

"Üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek ortak yatırım ve projelere değindik"

Bakan Pekcan, bugünkü toplantıda, ikili ticari fırsatların yanında, karşılıklı yatırımların önemine ve üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek ortak yatırım ve projelere de değindiklerinin altını çizerek, "Aynı zamanda Belçikalı dostlarımıza ülkemizdeki cazip yatırım ortamını hatırlattık, yakın zamanda ortaya koyduğumuz yeni nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dahil olmak üzere, yabancı yatırımları teşvik edici mekanizmalarımızdan söz ettik" dedi.

  • Bugünkü toplantı ve imzalanan protokolün geniş bir yelpazede pek çok iş birliği konusunu kapsadığını ifade eden Pekcan, ikili ticaret ve yatırımların yanında müteahhitlik ve müşavirlik sektörü, KOBİ’ler, kadın girişimciliği, sanayi, teknoloji, yenilenebilir enerji, sağlık turizmi başta olmak üzere turizm ve diğer pek çok önemli konu başlığı üzerinde teknik heyetlerin hassasiyetle çalıştığını kaydetti.

Pekcan, tüm bu konularda iş birliğini ilerletmek adına önemli bir ortak iradeyi ortaya koyduklarını belirterek,"Umuyorum, bugünkü Ortak Komite toplantımızın da katkısıyla ileriki günlerde somut ve önemli adımlar atılmaya devam edilecektir" değerlendirmelerinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Yepyeni bir dönem başlıyor
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Yepyeni bir dönem başlıyor

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

İkili gündem konularının yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki önemli başlıkları da değerlendirdiklerinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

  • "Bildiğiniz üzere bu yıl, Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin 25’inci yılı. Gümrük Birliği bugüne kadar her iki tarafa çok önemli faydalar sağladı. Ancak gelişen küresel ekonomi çerçevesinde Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'ni güncellemenin, halihazırda Gümrük Birliği kapsamında olmayan yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da Gümrük Birliği'ne dahil etmenin zamanı gelmiştir. AB iş dünyasının genel olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesine olumlu yaklaştığını biliyoruz. Bugünkü toplantımız çerçevesinde bu hususu bir kez daha dile getirdik. Belçika’nın sürece pozitif katkı sunmasından duyacağımız memnuniyeti dostlarımıza ifade ettik. Öte yandan, Belçika’nın ve genel olarak AB ülkelerinin iş insanlarımıza ve Türk şoförlerine yönelik vize uygulamalarında daha esnek davranması gerektiği yönündeki beklentimizi de bu toplantımız vesilesiyle hatırlatmış olduk. AB’nin çelik ürünlerinde uyguladığı korunma önlemi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi konularda görüş alışverişi sağladık."

Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf başvuruda bulundu
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf başvuruda bulundu

"Ortak fayda, ortak kazanç temelinde çalışacağız"

Bakan Pekcan, iki ülke arasında geniş ticaret ve yatırım fırsatları olduğunu ifade ederek, "Belçika ile geçmişten bugüne gelen ekonomik ilişkilerimiz bunu çok iyi biçimde ortaya koyuyor. Şimdi, pandemiden çıkış ile ilgili stratejilerin geliştirildiği bu dönemde, geleceği planlamanın ve ikili ilişkilerimizi geliştirmenin tam zamanı. Bu çerçevede ortak fayda, ortak kazanç temelinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

  • Türkiye'nin, salgın döneminde gösterdiği ekonomik dirençle dış ticarette ve diğer alanlarda sergilediği güçlü performansla Avrupa için vazgeçilmez bir stratejik ortak olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Pekcan, 82 milyonluk nüfusu, genç ve nitelikli iş gücü, dinamik üretim, ihracat ve kalite altyapısı ile Türkiye'nin küresel ekonomideki böylesine sıkıntılı bir dönemde AB ekonomisinin ihtiyaç duyduğu dinamizme ve canlılığa katkı sunabilecek aktörlerin başında geldiğini vurguladı.

Pekcan, AB'nin de Türkiye için her açıdan önemli bir stratejik ortak olduğunu belirterek, "Bu çerçevede, Belçika gibi önemli AB ülkeleri ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi mümkün olan en iyi biçimde geliştirme yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 128 ülkede
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 128 ülkede

Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Pekcan, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan, "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye yoluna devam edecek
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye yoluna devam edecek
Abone Ol Google News
İki bölgeiçin kritik uyarı!

İki bölge
için kritik uyarı!

​Kuvvetli buzlanma ve çığ riski var.
1i ağır 5 yaralı var

1'i ağır 5 yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz patlaması.
30 saniye ileçığdan kurtuldular

30 saniye ile
çığdan kurtuldular

Batman Sason'da olası bir facia ucuz atlatıldı.
Korkutan deprem

Korkutan deprem

​İzmir ve ilçelerinde hissedildi, paniğe yol açtı.
Joe Biden<br>Beyaz Saray'da

Joe Biden
Beyaz Saray'da

ABD'nin yeni başkanını askerler karşıladı.

TOGG'un teknikerleri yetişiyor

TOGG'un teknikerleri yetişiyor

​İnönü Üniversitesi, elektrikli araç teknolojisini müfredatına aldı.
Şeffaf değil<br>vergi kaçırıyor

Şeffaf değil
vergi kaçırıyor

​Milyarlarca dolarlık gelire karşı mali takip yok.
Reform<br>güvence verecek

Reform
güvence verecek

Ticari davalar daha hızlı sonuçlanacak ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak.
Yoğun bakımlar<br>nefes aldı

Yoğun bakımlar
nefes aldı

​Koronavirüsle mücadelede başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi.
Yüksek faiz<br>yatırımın düşmanı

Yüksek faiz
yatırımın düşmanı

Beklemede olan iş dünyası, atılacak adımları yakından izliyor.
Eyvallahımız olmayacak

Eyvallahımız olmayacak

​Türkiye, küresel sistemin en üst seviyesinde olacak.
Aşıda 1 milyonu geçtik

Aşıda 1 milyonu geçtik

​Tecrübe ve sağlık alt yapısı etkili oldu.
Kaçacak delikleri kalmadı

Kaçacak delikleri kalmadı

​Masadaki iş birliği sahaya yansıyacak.
Galatasaray şov yaptı

Galatasaray şov yaptı

​Sarı kırmızılılar, Yukatel Denizlispor'a yarım düzine gol attı.
İngiltere'de ağır bilanço

İngiltere'de ağır bilanço

​Mutasyon virüsün ardından sayılar hızla yükseldi.
Adalet isyanı

Adalet isyanı

​Bakan Soylu'ya küfreden alçak serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.