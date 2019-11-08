Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan İhracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Pekcan, yılın ilk 10 ayındaki dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, dış ticaret dengesine 29 milyar 118 milyon dolarlık pozitif katkı sağlandığını belirtti.

Pekcan, net ihracattaki bu olumlu performansın ekonomik büyümeye ciddi bir katkı sağladığını ifade ederek, 2019 yılının ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının 9,7 puan olduğunu söyledi.

Miktar bazında bakıldığında da ihracatın ilk 8 ayda miktar endeksine göre yüzde 8,5 arttığını anlatan Pekcan, ihracatın miktar bazında artışın ilerisi için olumlu sinyal verdiğini kaydetti.

  • Pekcan, ithalatın önemli bir kısmı dolar üzerinden olurken, ihracatın önemli bir kısmının avro üzerinden yapıldığına işaret ederek, "Geçtiğimiz 9 aylık süreçte avro/dolar paritesi geçen seneye göre yüzde 5,9 oranında gerilemenin ihracatımıza da 3,92 milyar dolarlık negatif etkisi olduğunu da görüyoruz." diye konuştu.

İhracatın ithalatı karşılama oranında yakalanan mevcut iyileşmenin belli ölçüde korunabileceğini vurgulayan Pekcan, bu amaca yönelik olarak yapısal politika adımlarımızla ithalata olan bağımlılığı düşürmeyi ve ileri teknoloji içerikli ihracatı ve üretimi artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

İhracatçıya ucuz kredi
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İhracatçıya ucuz kredi

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılara sağladıkları teknik ve mali desteklerle, ticari diplomasi bağlamındaki temaslarıyla, uluslararası hukuk temelinde Türkiye'nin ticari hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi yönünde attıkları adımlarla ihracatçının önünü açmak için çalıştıklarını kaydetti.

Dijital ekonomiye geçişe özel önem

Pekcan, çağın gereklerine uygun yenilikçi politikaları takip ederek, dijital ekonomiye geçişe özel önem verdiklerini belirtti.

Bakanlık tarafından dış ticarette öncelikli hedef ülkeler seçtiklerini hatırlatan Pekcan, Kimya, Makine, Otomotiv, Elektrik-Elektronik ve Gıda sektörlerinde dünya ihracatında yüzde 0,76 olan Türkiye'nin payının yüzde 1’e yükseltilmesini hedeflediklerini vurguladı.

  • Pekcan, ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve dış pazarda tutunup markalaşmaya kadar, firmaların yetkinlik düzeyine göre farklılaşan özel destek mekanizmalarının mevcut olduğuna değinerek, "Bütçemiz içinde en büyük kalemi oluşturan ihracatta devlet destekleri bağlamında bu yıl ihracatçılarımıza yaklaşık 3 milyar 754 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz." dedi.

Erdoğan: İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz
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Erdoğan: İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Erdoğan, 'Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor. Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor.' dedi.

11 bin 952 ihracatçıya yeşil pasaport

İhracatın hemen her alanıyla ilgili kritik desteklerinin söz konusu olduğunu belirten Pekcan, "Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza hususi damgalı yeşil pasaport temin ettiğimizin de altını çizmek isterim." ifadesini kullandı.

Pekcan, Türkiye'nin, sağlık hizmetlerinden bilgisayar oyunlarına, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinden dizi film ihracatına kadar pek çok alanda rekabet gücü yüksek ihracatçı ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, "Müteahhitlik firmalarımız 126 farklı ülkede toplamda 9 bin 900 proje ile 392,7 milyar dolarlık fiili proje gerçekleştirmiş bulunmaktadır. " diye konuştu.

İhracatta devlet desteklerini esnaf-sanatkara açmak için mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Bakan Pekcan, bazı faaliyet kollarındaki esnafın, özellikle e-ticaret imkanlarından faydalanarak ihracata adım atabilmesi için eğitimleri sürdürdüklerini belirtti.

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