Ekonomi Pekcan Salı günü yol haritasını netleştireceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan: Salı günü yol haritasını netleştireceğiz

Pekcan: Salı günü yol haritasını netleştireceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüşmesi hakkında, "ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı ROSS ile görüştü.
Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı ROSS ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’yi ziyaret eden Ross ile bu sabah bir araya gelerek oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldıklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

  • "Görüşmemizde, sivil havacılık, otomotiv, otomotiv yan sanayii, mücevher, mobilya, tekstil gibi sektörel bazda ABD’ye ihracat kapasitemiz ve bu kapasitenin harekete geçirilmesi için yapabileceklerimizi görüştük. Bu çerçevede, özellikle ABD’deki dağıtım kanallarına erişim konusunu ele aldık ve sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kaldık. Bu süreci en kısa sürede başlatacağız. Ayrıca ikili ticaretimiz önündeki bazı engel ve uygulamaların kaldırılması ile ilgili somut beklentilerimizi kendilerine ilettik. Sayın Ross, 10 Eylül’e kadar ülkemizde bulunarak özel sektörle temaslar gerçekleştirecek. Ziyaretin sonuçlarını salı günü Ankara’da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz."

Ortak çalışma grubu kurulmuştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, nisan ayında Washington’daki temasları kapsamında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelmiş, görüşmede iki ülke ticaret hacminin artırılması yönünde atılabilecek ortak adımlar ele alınmıştı. Ziyaretin ardından iki ülke ticaret bakanlıkları arasında ortak çalışma grubu kurulmuştu.

Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross ile ağustosta da telefonda görüşmesi gerçekleştirmiş ve bu görüşme doğrultusunda, Ross'un beraberindeki heyetle eylül ayının ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinde mutabık kalınmıştı.

Öte yandan Ross’un ziyareti öncesi Türkiye'de yatırımı bulunan ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileri, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sunmak için bir araya gelmiş ve bu hedef doğrultusunda beklentiler masaya yatırılmıştı.

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