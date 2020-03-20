Ticaret Bakanı Pekcan'dan 81 il valiliğine talimat: Seçmece sebze ve meyve satışı yasaklandı Ticaret Bakanı Pekcan'dan 81 il valiliğine talimat: Seçmece sebze ve meyve satışı yasaklandı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 il valiliğine talimat gönderdiğini belirterek, "Market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca hijyenik koşullarda satışa sunulacak" dedi.

Haber Merkezi 20 Mart 2020, 13:27 Son Güncelleme: 20 Mart 2020, 14:02 AA