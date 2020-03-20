Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcandan 81 il valiliğine talimat Seçmece sebze ve meyve satışı yasaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan'dan 81 il valiliğine talimat: Seçmece sebze ve meyve satışı yasaklandı

Ticaret Bakanı Pekcan'dan 81 il valiliğine talimat: Seçmece sebze ve meyve satışı yasaklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 il valiliğine talimat gönderdiğini belirterek, "Market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca hijyenik koşullarda satışa sunulacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldık, 81 il valiliğine talimat gönderdik" ifadelerini kullandı.

Pekcan açıklamasında şunları söyledi:

  • "Market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca hijyenik koşullarda satışa sunulacak. Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte sıkışıklığa neden olacak kasa, ambalaj bulunmayacak. Pazar yeri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışanlar hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak. Anonim ve limited şirketlerde gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantılarının ileri tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanı tanındı. Şirket sözleşmelerinde bulunmasa dahi, elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirilebilecek."

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