Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Tüm zamanların en yüksek ihracatı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı."
Ayrıntılar geliyor...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı."
Ayrıntılar geliyor...
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