Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Tüm zamanların en yüksek ihracatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Tüm zamanların en yüksek ihracatı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı."

Haber Merkezi AA
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı."

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