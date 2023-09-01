Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in son durağı Ankara oldu. Yoğun katılımın gerçekleştiği festival tüm hızıyla devam ederken alanda ziyaretlerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Şafak'a açıklamalar yaptı. Ankaralıları festivale davet eden Bolat, "Türkiye'nin geleceği inşallah TEKNOFEST kuşağı ile şekillenecek." dedi. Bolat, savunma sanayinin ekonomiye katkısına ilişkin ise "Dünya ülkeleri Türkiye'yi bir tedarik ülkesi olarak görmeye başladılar. Siparişler yağıyor. Türkiye ekonomisine çok büyük katkı yapıyor." açıklamasında bulundu.