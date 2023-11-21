|
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 36 firmaya ceza yağdırdı: Fahiş fiyata geçit yok

Ticaret Bakanlığınca haksız fiyat ve stokçuluğa karşı mücadele hız kesmeden sürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 36 işletmeye fahiş fiyat ve stokçuluk uygulandığı gerekçesiyle 105 milyon 129 bin 78 TL idari para cezası kesildi.

15:42 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 16:06 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı, piyasa işleyişini bozan işletmelere denetimlere devam edeceğini bir kez daha hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa işleyişini bozan işletmelere denetimlere devam edeceğini bir kez daha hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 36 işletmeye 105 milyon 129 bin 78 TL idari para cezası uygulandığını duyuruldu.


Stokçuluk yapan 20 işletmeye ceza

Sıfır araç sektörü, çimento ve hazır beton üreticisi firmalara denetimler bugünkü toplantıda ele alındı. Sıfır otomobil sektöründe stokçuluk yaptığı tespit edilen 20 işletmeye 71 milyon 337 bin 600 TL ceza uygulandı.


Fahiş fiyat artışı tespit edilen 16 beton ve çimento üreticisi firmaya 33 milyon 791 bin 478 TL ceza verildi. Ticaret Bakanlığı’nın bu kapsamda denetimlere devam edeceği vurgulandı.


Piyasa işleyişini bozan her türlü fiile karşı önlemlerin ve denetimlerin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.








#Ticaret Bakanlığı
#Fahiş fiyat artışı
#para cezası
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye ödemesi için sürpriz talimat! ÇKS’ye kayıtlı emekliye son dakika müjdesi