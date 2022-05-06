Ekonomi Ticaret Bakanlığı açıkladı Türkiye çelik davasında haklılığını dünyaya duyurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye çelik davasında haklılığını dünyaya duyurdu

Ticaret Bakanlığı, çelik önlemleriyle ilgili olarak AB'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde açılan davanın, Türkiye lehine sonuçlandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karar Türkiye'nin başarısıdır. Ticaret Bakanlığı, ihracatçımızın maruz kaldığı haksız uygulamalara karşı mücadeleye devam edecektir." denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye çelik davasında haklılığını dünyaya duyurdu
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü Paneli'nin çelik önlemleriyle ilgili olarak AB’ye karşı açılan davada Türkiye’yi haklı bulduğunu açıkladı. Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Çelik önlemleriyle ilgili olarak AB’ye karşı Dünya Ticaret Örgütü’nde açılan dava, Türkiye lehine sonuçlandı. Bağlayıcı olan panel kararı, Dünya Ticaret Örgütü'nde onaylayacak. Karar, Türkiye'nin başarısıdır. Ticaret Bakanlığı, ihracatçımızın maruz kaldığı haksız uygulamalara karşı mücadeleye devam edecektir."

Ticaret Bakanlığı'nca Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) başlattığı davada, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünlerinde 2018 yılında uygulamaya başladığı korunma önlemlerinin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmedildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB çelik ürünlerinde 2018 yılında uygulamaya başladığı korunma önlemlerine karşı Türkiye'nin DTÖ'de başlattığı davada kurulan panelin, AB’nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmettiği belirtildi.

"ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

29 Nisan 2022 tarihinde tüm DTÖ üyeleriyle paylaşılan panel raporunda AB’nin, önlemlerini Korunma Önlemleri Anlaşması’na uyumlu hale getirmesi gerektiğine hükmedildiği kaydedilerek, "Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ’nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmuştur. Dava sonucu, ülkemiz açısından önemli bir başarıdır.

AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen 'panel raporu', önümüzdeki günlerde DTÖ’de Anlaşmazlıkların Halli Organında kabul edilecektir. Kabul edilen rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacak olup, önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecektir" denildi.

"AB'NİN ÖNLEMLERİNİ UYUMLAŞTIRMASI GEREKMEKTEDİR"

Dava sonucuna ilişkin "Dava sonucu; üye ülkelerin, DTÖ anlaşmalarını tam olarak uygulamaması, önlem alırken salt ve keyfi korumacı amaçlarla hareket etmesi ve anlaşmaların esneklik içeren hükümlerini amacı dışında kullanmasının engellenmesi açısından önemli mesajlar içermektedir. Bundan sonraki aşamada, panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli takip yapılacaktır. Kararın AB’nin önlemlerini gözden geçireceği temmuz ayından önce çıkmış olması da bu anlamda önemlidir. AB’nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekmektedir" denildi.

İhracatta yeni rekor
EKONOMİ
İhracatta yeni rekor
Beş işçi yaralandı

Beş işçi yaralandı

​Tuzla tersanesinde gemide patlama.
Düğünlerde takı sınırı

Düğünlerde takı sınırı

​Küpe, yüzük ve 4 bilezikten sonrası yasak.
Alparslan geliyor

​Dünyanın en iyisi: Tüm dengeleri değiştirecek.

​Psikolojik harp uzmanı Ümit Özdağ.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.