Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: İstanbul'da dokuz milyon değerinde kaçak sigara filtresi ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, faaliyetleri şüpheli bulunan 2 firmayı mercek altına alındı. Firmaların faturada sahtecilik yaptığı ve kaçak eşyayı Türkiye'ye sokarak dolaylı yollardan kamu zararına sebebiyet verdiği saptandı. Firmaların Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde bulunan TIR'larına yönelik operasyonda, yaklaşık 9 milyon Türk lirası değerinde toplam 19 milyon 100 bin sigara filtresi ele geçirildi.