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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: İstanbul'da dokuz milyon değerinde kaçak sigara filtresi ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, sigara ve tütün kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde, usulsüz olarak yurda sokulmak istenen 19 milyon 100 bin sigara filtresi ele geçirildiğini duyurdu.

14:14 . 18/08/2023 Cuma
DHA
Dokuz milyon Türk lirası değerinde toplam 19 milyon 100 bin sigara filtresi ele geçirildi. 

Dokuz milyon Türk lirası değerinde toplam 19 milyon 100 bin sigara filtresi ele geçirildi. 

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, faaliyetleri şüpheli bulunan 2 firmayı mercek altına alındı. Firmaların faturada sahtecilik yaptığı ve kaçak eşyayı Türkiye'ye sokarak dolaylı yollardan kamu zararına sebebiyet verdiği saptandı. Firmaların Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde bulunan TIR'larına yönelik operasyonda, yaklaşık 9 milyon Türk lirası değerinde toplam 19 milyon 100 bin sigara filtresi ele geçirildi. 

Olayla ilgili soruşturma Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor. 





#Ticaret Bakanlığı
#Kaçak sigara operasyonu
#gümrük
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