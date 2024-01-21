|
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: İstanbul Havalimanı'nda 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli görülen kargonun içerisinde piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:36 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 12:16 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.


İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin analiz veri tabanları üzerinden küresel rotalar hakkında yürüttüğü risk analizi çalışmaları kapsamında, bir transit kargo gönderisi şüpheli görüldü. Bunun üzerine ekipler, kargo takibini detaylı şekilde incelerken söz konusu paket ise narkotik köpekleriyle arandı. Yapılan aramada büyük hacimli kargo kutularının içinden farklı renk ve desenlerde kumaşlara sarılmış halde, sarı renkte poşetler içerisinde maddeler bulundu. Bulunan maddeler, uyuşturucu test kiti ve kriminal laboratuvar tahliline tabi tutuldu. Yapılan analizler sonucu ele geçirilenlerin uyuşturucu içerdiği anlaşıldı.


İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu, toplam 568 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 68 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bakanlıktan uyuşturucu ile mücadele mesajı

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için, elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız"
denildi.



#Ticaret Bakanlığı
#Gümrük Muhafaza ekipleri
#uyuşturucu
15 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BYD Tesla'ya rakip olacak akıllı otomobil özellikleri geliştirmek için 14 milyar dolar harcayacak