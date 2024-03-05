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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor! Tam 113,4 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekipleri son 5 operasyonunda toplam değeri 113 milyon 400 bin TL olan kaçak mal sevkiyatını engelledi. 336 bin 870 paket kaçak sigara, 58 kilogram uyuşturucu, 82 bin 800 elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildiği açıklandı.

09:53 - 5/03/2024 mardi
DHA
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin 5 operasyonunda 113 milyon 400 bin TL değerinde toplam 58 kilogram uyuşturucu, 336 bin 870 paket kaçak sigara, 82 bin 800 elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildiği açıklandı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kapıkule, İpsala, Kocaeli, Mersin ve Karasu Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarında; 58 kilogram uyuşturucu, 336 bin 870 paket kaçak sigara, 82 bin 800 elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucunun 34 milyon 255 bin TL, kaçak sigaranın 21 milyon 145 bin TL, elektronik sigaranın ise 58 milyon TL değerinde olduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan kararlar doğrultusunda söz konusu eşyalara el konularak, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.




#Ticaret Bakanlığı
#Gümrük Muhafaza ekipleri
#kaçakçılık
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