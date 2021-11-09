Ekonomi Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Gümrük ceza ve vergileri tek seferde sorgulanabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık yeni sistemi devreye aldı: Gümrük ceza ve vergileri tek seferde sorgulanabilecek

Ticaret Bakanlığı, gümrük idarelerine başvurmadan vergi ve ceza borçlarının öğrenilmesini sağlayan Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi'ni hayata geçirdi. Yeni sistem ile vatandaşlar ve firmaların gümrük işlemleri esnasında veya sonradan yapılan tespitler neticesinde doğan vergi ve ceza borçlarının, gümrük idarelerine başvurmaya gerek kalmadan elektronik ortamda tek seferde ve toplu olarak sorgulayabilecek.

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Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemini kullanıma sundu
Foto/arşiv

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ülkenin vergi gelirlerinin dörtte birinin tahsil edildiği gümrüklerde, en üst seviyede hizmet sunabilmek için dijitalleşme yoluyla bir yandan gümrük işlemleri basitleştirilirken diğer yandan bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılıyor.

Bu kapsamda hizmete sunulan Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ile vatandaşlar ve firmaların gümrük işlemleri esnasında veya sonradan yapılan tespitler neticesinde doğan vergi ve ceza borçlarının, gümrük idarelerine başvurmaya gerek kalmadan elektronik ortamda tek seferde ve toplu olarak sorgulanması imkanı sağlandı. Sistemle bürokratik süreç ortadan kaldırılırken, bilgiye erişim kolaylaştırılmış oldu.

Sisteme, bakanlığın web sayfasında yer alan "https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar" adresindeki "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi" bağlantısı yardımıyla Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak, ya da e-Devlet şifresiyle erişilebiliyor.

Söz konusu sistemle gümrük beyannameleri ile ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmiş ancak sorgulama anında ödenmemiş gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin, vergi numarası bazında sorgulanabilmesi sağlanıyor.

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