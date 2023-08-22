Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı

Ticaret Bakanlığı
Yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaşması ile beraber Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün denetimlerine başladı.
'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans'
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği bildirildi.
Denetimlerde, kullanımı yasaklanmış kimyasalların yanı sıra çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımların akredite laboratuvar testleriyle incelendiği belirtilen açıklamada, güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerinin "www.guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden erişilebilen "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacağı bilgisi verildi.
Açıklamada, söz konusu ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılmasının sağlanacağı, sorumlu imalatçı ve ithalatçı firmalara idari para cezası uygulanacağı vurgulanarak, güvensiz bulunan ürünlerin "Sağlığa zararlı madde içermez" gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespiti durumunda, Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulunca da inceleme başlatılacağı kaydedildi.
Tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlar
Gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra tüketicilerin de ürün satın alırken dikkat etmesi gereken bazı önemli hususların bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu uyarılar sıralandı:
Açıklamada, tüketicilerin güvenli olduğundan şüphe duydukları ürünleri, "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı", "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)" ve Bakanlığın internet sayfası üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak bildirebileceğinin de altı çizildi.