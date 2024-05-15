Ticaret Bakanlığı paylaştı: 646 milyon liralık kaçakçılık önlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ABD'li iş çevrelerini Türkiye'deki yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirmeye davet ederek, "ABD ve Türkiye'deki iş çevreleri ile birlikte fırsatları değerlendirebilirsek, devlet başkanlarımız tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini kolaylıkla gerçeğe dönüştürebiliriz. Kararlı olmaya devam edersek, bu ulaşılabilir bir hedeftir." dedi. Ayrıca Bolat yaptığı açıklamada; IMF verilerine göre, satın alma gücü paritesi kapsamında Türkiye'nin, artık dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduğunu dile getirerek geçen yıl 355 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracatının 2002 yılına göre 7 kat büyüdüğünü anımsattı.