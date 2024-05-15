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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı paylaştı: 646 milyon liralık kaçakçılık önlendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Niğde'de yürütülen operasyonda değeri 646 milyon lira olan kaçak ticari eşya, kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.

09:17 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:23 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de yürütülen operasyonda gümrüklenmiş değeri 632 milyon Türk lirası olan kaçak ticari eşya, Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda ise 14 milyon Türk lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.


Mersin'de Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli görülen 4 konteyner mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin takibinde bulunan firmaya ait işlemlerin incelenmesi sonucu x-ray taramasına yönlendirilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen detaylı aramada konteynerler içerisinde beyan edilen eşyadan farklı olarak 632 milyon Türk lirası değerinde 81 ton muhtelif eşya tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Niğde'de 14 milyon TL'lik kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Niğde İlinde bir depoya düzenlenen operasyonda 14 milyon Türk Lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında adli tahkikata başlanmıştır.


Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin 2 ilde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde toplamda 646 Milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.


Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ABD'li iş çevrelerini Türkiye'deki yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirmeye davet ederek, "ABD ve Türkiye'deki iş çevreleri ile birlikte fırsatları değerlendirebilirsek, devlet başkanlarımız tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini kolaylıkla gerçeğe dönüştürebiliriz. Kararlı olmaya devam edersek, bu ulaşılabilir bir hedeftir." dedi. Ayrıca Bolat yaptığı açıklamada; IMF verilerine göre, satın alma gücü paritesi kapsamında Türkiye'nin, artık dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduğunu dile getirerek geçen yıl 355 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracatının 2002 yılına göre 7 kat büyüdüğünü anımsattı.

#Ticaret Bakanlığı
#Gümrük Muhafaza ekipleri
#emniyet
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