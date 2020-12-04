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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı ticaret müfettiş yardımcıları alımı yapacak: İşte alım şartları ve başvuru tarihleri

Ticaret Bakanlığı müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımına ilişkin detayların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir personel alım haberi de Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere ticaret müfettiş yardımcısı alınacak.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 5, Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 10 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ticaret müfettiş yardımcısı alımı amacıyla sınav yapılacak.

Adaylarda, en az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 personel alacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 personel alacak

Giriş sınavları için başvurular 09-18 Aralık'ta Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) belirtilen link üzerinden yapılacak. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Sınavın yazılı bölümü Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 23-24 Ocak 2021, Gümrük Grup Başkanlığı için 06-07 Şubat 2021 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Şubat 2021'de sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek.

ınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme de yapılacak.

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