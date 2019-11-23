Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerin pazarlama stratejisi haline gelen bu tip kampanyalarla talep ettikleri ürünleri en uygun fiyattan almak istemelerinin son derece doğal bir durum olduğu belirtildi.

Bakanlığa bu ve benzeri kampanyalar hakkında, "belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtmadığı", "kampanyanın hemen öncesinde ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde yapılan indirimlerin çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı şeklinde yansıtıldığı ve böylelikle tüketicilerin yanıltıldığı" yönünde şikayetler ulaştığı ifade edilen açıklamada, tüketicilere mağduriyet yaşamamaları için bazı uyarılara yer verildi.

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Özellikle mesafeli satış (e-ticaret) yöntemiyle gerçekleştirilecek alışverişlerde, alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı gibi bilgilerin olup olmadığının kontrol edilmesi, internet veya telefon ile yapılacak alışverişlerde satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılarak haklarındaki yorumlar incelenerek önceki işlemlerine ilişkin fikir sahibi olunması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketiciler tarafından benzer mecralardan ürünün önceki ve mevcut yaklaşık fiyatının araştırılması, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmesi gibi işlemler oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Alışveriş yapılan internet sitesinin orijinal adının adres çubuğunda kurumsal sayfasında yer aldığı gibi (uzantısı vb.) olmasına dikkat edilmeli, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı site adı kontrol edilmelidir.

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Sosyal medyada karşılaşılan tanıtım ve ilanlar aracılığıyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı satıcının kendi sitesinden ürün alımı tercih edilmelidir.

İnternet üzerinden yapılacak alışverişlere ilişkin ödeme işlemlerinde ödemenin SSL sertifikalı veya 3D güvenli ödeme seçenekli kanallardan yapılmasına dikkat edilmelidir."

"Tüm gerekli idari işlemler uygulanacak"

Satıcının ödeme yapılmadan önce vermekle yükümlü olduğu ön bilgilerin mutlaka dikkatlice okunması uyarısı yapılan açıklamada, şöyle devam edildi: