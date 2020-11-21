Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakanlık bir kez daha uyardı O hesaplara itibar etmeyin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı'nda kredi kartı aidatı dolandırıcılığı uyarısı

Bakanlık bir kez daha uyardı: O hesaplara itibar etmeyin!

Özellikle sosyal medya platformları üzerinden son zamanlarda giderek artan kart aidatı iadesine yönelik ilanlara ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bakanlığın, kamu kurum ve kuruluşlarının adları ya da logoları kullanılarak kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı iddia edilen sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı sosyal medya hesapları üzerinden bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının adları ya da logoları kullanılarak 'geçirdiğimiz pandemi dönemine istinaden bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır.

İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın' şeklinde bazı paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Tüketicilerin kredi kartı bilgileri kullanılarak dolandırıcılığa maruz kalmamaları amacıyla bilgilendirme yapılmasında fayda görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

Sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan PKK'lı kadın havalimanında enselendi
GÜNDEM
Sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan PKK'lı kadın havalimanında enselendi

AİDAT ÜCRETİ OLMAYAN KART SUNULMALI

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kanunun ilgili maddesine dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 7 Mart'ta yürürlüğe giren 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 'Banka ve Kredi Kartı Ücretleri' başlıklı maddesi ile kart aidatlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu madde ile kart çıkaran kuruluşların 'Yıllık üyelik ücreti tahsil etmedikleri bir kredi kartı türünü tüketicilerin kullanımına sunmak zorunda oldukları, kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartından bu kart hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı' gibi hususlar hüküm altına alınmıştır" denildi.

Tapuda dublörlü dolandırıcılık!
GÜNDEM
Tapuda dublörlü dolandırıcılık!

DOLANDIRICILIKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Bu düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerektiğine dikkat çekilerek "Kart aidatlarına ilişkin olarak alışveriş taahhüdüne bağlı ücret alınmaması ve söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturabilecek uygulamalarla karşılaşılması halinde öncelikle kart çıkaran kuruluşa başvurulması gerekmektedir. Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda ilgili kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir" ifadeleri kullanıldı.

DEAŞ’ın sözde Türkiye emirine operasyon: İncirlik Üssü'ne saldırı planı yapmışlar
FOTOĞRAF 12
Title
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasında kendisini sözde DEAŞ terör örgütü Türkiye emiri olarak ilan eden Mahmut Özden’in kendi mahallesinde terör örgütü adına kanton ilan ettiğini ve etrafında topladığı örgüt üyeleri ile terör örgütünden aldığı emirle Suriye’de bölücü terör örgütü YPGPKK’nın elinde bulunan DEAŞ’lıları kurtarmak için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.
Title
Ayrıca zanlıların, örgüt üyelerini kurtarmak için mahallede haraç topladığı da tespit edildi.
Title
Bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takip başlatıldı. Yapılan takip sırasında Özden’in aynı zamanda kendisini kadı ilan edip mahallede terör örgütü üyeleri arasındaki ihtilaflar için de sözde mahkeme kurduğu belirlendi.
Title
Örgün üyelerinin, mahallede DEAŞ’ın kurallarına uymayan vatandaşları önce uyarıp daha sonra da cezalandırdıkları, bir vatandaşın da kulağını kestikleri belirlendi. Vatandaşları korkutmak için terör örgütü Hizbullah ile özdeşleşen domuz bağı yaparak öldüreceklerini söyleyip mahalleye korku saldıkları tespit edilen zanlıların 21 ayrı olay karıştığı, bu olaylarda bir çok vatandaşı yaralayıp ölümle tehdit ettikleri ve haraç aldıkları belirlendi.
Title
Polis yaptığı çalışmada zanlıların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ile hakim ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit etti.
Title
Bu sırada terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul’da LGBT derneğine, gayri Müslim ibadethanelerine bombalı eylem ve önemli siyasi kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul’da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos’ta tutuklanan Hüseyin Sağır’a eylem talimatı verdiği değerlendiren DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden (47) 20 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde Adana polisi tarafından gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos’ta sevk edildiği adliyede tutuklandı. Daha sonra Özden’in oğlunun ve fedaisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanıp tutuklandı. Özden’in evinden de bilgisayar ele geçirildi.
Title
Adana polisi bu olaydan sonra da zanlıları takibe devam etti. Yapılan takip sonucunda örgüt üyelerinden Salih K. isimli şahsın açtığı ve örgüt üyelerinin toplantı yeri olarak kullandığı kitap evinde bomba olduğu bilgisine ulaşıldı.
Title
Bu bilgi üzerine polis örgüt üyelerinin eylem yapma ihtimalinin arttığını, ayrıca ele geçirilen bilgisayarda da örgüt üyelerinin DEAŞ’ın önemli isimleri ile mail yoluyla irtibata geçerek Adana’da İncirlik Üssü’ne eylem planında olduklarını belirledi. Bunun üzerine 8 Kasım sabahı Adana ve Muğla’da yapılan eş zamanlı operasyonda Salih K.’nin de aralarında olduğu 1’i kadın 22 zanlı yakalandı. Salih K.’nin kitabevinde yapılan aramada ise 500 gram bomba ele geçirildi. Bombayı terör ekibinin bomba köpeği buldu. Yapılan incelemede bombanın TNT RDX karışım olduğu belirlendi. Bombanın çıktığı kitap evi kapatıldı.
Title
Polisin baskınında ayrıca zanlı Ahmet Can S.’nin evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Ayrıca zanlının Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden yakalandıktan sonra örgütün en önde gelen ismi pozisyonuna geldiği ve örgütten kopuşların önüne geçtiği eylemleri yapmak için direktif verdiği belirlendi.
Title
Aramalarda örgüt üyelerinin evlerinden susturucu takılmış tabanca fotoğrafı ve otomatik tabanca fotoğrafları da çıktı. Ancak tabancalar ele geçirilemedi. Örgütün bu susturuculu tabanca ile önemli suikastlar yapmaya hazırlandığı değerlendiriliyor. Ayrıca zanlıların bir çoğunun yasa dışı yollarla Suriye’ye geçip burada DEAŞ terör örgütü adına savaştıktan sonra aynı yöntemlerle yollarla Adana’ya geldikleri belirlendi.
Title
Zanlılardan 20’si tutuklanırken kadın zanlı ev hapsi tedbiriyle bir zanlı ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca bu operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda tutuklanan Mahmut Özden ile birlikte 5 şahsında bu operasyon kapsamında zanlı olduğu ve tutuklama kararı çıktığı öğrenildi.
Title
DEAŞ’ın sözde Türkiye emirine operasyon: İncirlik Üssü'ne saldırı planı yapmışlar
Adana'da DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden grubuna yönelik yapılan operasyonda 20 zanlı yakalanarak tutuklanırken, operasyonda ele geçirilen bir bilgisayarda örgüt üyelerinin DEAŞ'ın önemli isimleri ile mail yoluyla irtibata geçerek Adana'da İncirlik Üssü'ne eylem planında olduklarını belirlendi.


Abone Ol Google News
O hesaplaraitibar etmeyin!

O hesaplara
itibar etmeyin!

Ticaret ​Bakanlığı bir kez daha uyardı..
Net söyleyeyimaksi felakettir!

Net söyleyeyim
aksi felakettir!

Bakan Soylu, 'Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok' diyerek uyardı.
Kongreleri erteliyoruz

Kongreleri erteliyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.
Dublörlü<br>dolandırıcılık

Dublörlü
dolandırıcılık

​Değerli gayrimenkullerin sahiplerini takibe alıyorlar.
Hainin planı havaalanında bozuldu

Hainin planı havaalanında bozuldu

PKK'lı kadın sahte pasaportla Brezilya'ya kaçacaktı.
Yeni Navtex kararı

Yeni Navtex kararı

​Doğu Akdeniz'de kararlılık: Görev süresi 29 Kasım'a kadar sürecek.

Heykelköy!

Heykelköy!

​'Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı' açıldı.
Yeni müjdeler yolda

Yeni müjdeler yolda

Kanuni ilk sondajına 2021 yılında başlayacak.
Fırıncılar Odası'nı<br>bahane ettiler

Fırıncılar Odası'nı
bahane ettiler

​Ekmek ile oynayan fırıncılara ceza yağdı.
Helal olsun sana Lara

Helal olsun sana Lara

ABD'deki Türk kızın kitabı en çok satanlar listesine girdi.
İncirlik'e saldırı planı

İncirlik'e saldırı planı

Adana'daki ​DEAŞ operasyonunda ele geçirildi.
Amcası açıkladı

Amcası açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın transfer hedefi ortaya çıktı.
Üstü market,<br>altı meyhane

Üstü market,
altı meyhane

​Esenyurt'ta şaşkına çeviren olay: Üst sınırdan ceza yazıldı.
Maskesiz poza otelde ceza

Maskesiz poza otelde ceza

Sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti.
Mehmetçik en kısa<br>sürede göreve başlayacak

Mehmetçik en kısa
sürede göreve başlayacak

Milli Savunma Bakanı ​Hulusi Akar'dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması.
Sıra beklerken<br>ölmek istemiyorum

Sıra beklerken
ölmek istemiyorum

​25 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan Pınar organ bağışı bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.