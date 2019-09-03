Ekonomi 3 ürüne ithalatta gözetim uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne ithalatta gözetim uygulanacak

3 ürüne ithalatta gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığı üç ürünün ithalatına gözetim uygulanmasını kararlaştırdı. LED ampul, plastik torba ve bazı oyuncaklara ilişkin ithalat gözetimi yapılacak.

Haber Merkezi Reuters
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanlığı, LED ampul, plastik torba ve bazı oyuncakların belirli CIF kıymet bedelini haiz olanların ithalatına gözetim uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan üç ayrı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, kilogram başına birim gümrük kıymeti 14 doların altında olan LED ampuller, ton başına 3,200 doların altında olan plastik torba çeşitleri ile ton başına 5,000 ile 25,000 dolar arasında değişen tutarlarda CIF kıymetinin altında oyuncakların ithalatına gözetim uygulanacak.

Söz konusu eşyalar, Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

İTHALAT GÖZETİMİ NEDİR?

Gözetim uygulaması, bir eşyanın ithalatı esnasında, yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat işleminden kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymet ile ilgili, adet başına asgari bir fiyat belirlenmesi uygulamasıdır.

İŞTE GÖZETİM GETİRİLEN ÜRÜNLER

PLASTİK TORBALAR
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