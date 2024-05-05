Ticaret Bakanlığı'ndan 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Dahilde işleme rejimi kapsamında, aralık ayında 590 firmaya izin belgesi verildi. Ekonomi Bakanlığının, aralık ayına ilişkin dahilde işleme izin belgesi, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.