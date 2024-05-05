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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında martta 673 firma için izin belgesi düzenledi. Bakanlığın, mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:08 - 5/05/2024 Pazar
AA
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında martta 673 firma için izin belgesi düzenledi.
Bakanlığın, mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme
izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,
martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 hariçte işleme izin belgesi ile 23 yurt içi satış ve teslim belgesi düze
nlendi.

Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.





#Ticaret Bakanlığı
#mart
#Resmi Gazete
#Dahilde işleme izin belgesi
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