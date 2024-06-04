Ticaret Bakanlığı'ndan Ankara'daki marketlere 'bayram' denetimi

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, bazı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talebin arttığı Kurban Bayramı öncesinde denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van, Sakarya, Muğla, Denizli ve Eskişehir'de marketlere yönelik haksız fiyat artışı ve etiket denetimi yaptı.
Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.