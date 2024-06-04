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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Ankara'daki marketlere 'bayram' denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başkenttin çeşitli yerlerindeki marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.

15:52 - 4/06/2024 Salı
AA
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, bazı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talebin arttığı Kurban Bayramı öncesinde denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van, Sakarya, Muğla, Denizli ve Eskişehir'de marketlere yönelik haksız fiyat artışı ve etiket denetimi yaptı.

Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.



#Ticaret Bakanlığı
#denetim
#Kurban bayramı
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