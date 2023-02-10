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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışı yapan 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 TL ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

18:37 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve vatandaşların bu uygulamalar nedeniyle maruz kaldıkları mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:


"Ülkemizde meydana gelen deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kâğıdı vb.) fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu ürünlere ilişkin olarak Bakanlığımızca gerek resen gerekse de şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."



#Ticaret Bakanlığı
#ceza
#fahiş artış
1 saat önce
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Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışı yapan 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 TL ceza
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