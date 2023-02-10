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Ailesiyle enkaz altında kalan baba 110 saat sonra kurtarıldı: Sıra eşi ve iki çocuğunda

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan ve 10 kenti etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki beş katlı apartmanın enkazından 110 saat sonra İzzet Bekir isimli kişi sağ çıkarıldı. Bekir'in eşi Ferah Hasen ile çocukları Reşit (6) ve Can Bekir'in (5) de sağ çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

19:30 . 10/02/2023 Cuma
AA
Hatay'da ailesiyle enkaz altında kalan baba 110 saat sonra kurtarıldı.

Hatay'da ailesiyle enkaz altında kalan baba 110 saat sonra kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından 110 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Hacı Ali Doğan Apartmanı'nın enkazında görev yapan özel harekat polisleri, sahil güvenlik unsurları, AKUT, Mardin Gençlik Spor Dağcılık Kulübü ile Antalya Manavgat'tan gelen gönüllüler, termal kamera da kullanarak enkazdan ses geldiğini tespit etti.

Yaşam belirtisi alan ekipler, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Ekipler, depremden 110 saat sonra İzzet Bekir'i (47) kurtarmayı başardı. Bekir, bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

SIRA EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNDA

Bekir'in eşi Ferah Hasen ile çocukları Reşit (6) ve Can Bekir'in (5) de sağ çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

#Deprem
#Kahramanmaraş
#Enkaz
#Hatay
22 dakika önce
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Ailesiyle enkaz altında kalan baba 110 saat sonra kurtarıldı: Sıra eşi ve iki çocuğunda
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