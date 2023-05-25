Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçı otomotiv bayilerine milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı, Ankara, Adana ve Bursa'da otomotiv bayilerine ceza uygulandığını açıkladı. Buna göre Ankara'da araçların liste fiyatının üzerinde ödeme talep eden bir otomotiv bayi ile Bursa ve Adana'da müşterilerini aksesuar almaya zorladığı tespit edilen otomotiv bayilerine toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.





Öte yandan Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitmişti. Buna göre, motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayiler stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları, takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.









Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.





Yönetmelik değişikliğiyle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.





Bu nedenle yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.



