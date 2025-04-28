Ticaret Bakanlığı'ndan haksız kazanca geçit yok: 2,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde gümrük işlemleri kapsamındaki sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda 2,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen ileri analitik teknolojilerin kullanıldığı Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS) sayesinde dış ticaret yapan firmaların son 3 yıllık gümrük işlemlerinin mercek altına alındığı kaydedilen açıklamada, sistem tarafından onlarca risk kriteriyle yapılan analizler sonucunda "sonradan kontrol denetimine" tabi tutulacak firmaların otomatik olarak skorlandığı ve bu firmaların denetime tabi tutulduğu ifade edildi.
Açıklamada, 18 bölge müdürlüğündeki kontrol şubeleri vasıtasıyla da son üç yılda tescil edilen gümrük beyannamelerinin ikinci kez kontrol edildiği aktarılarak, bu beyannamelerin yapay zeka destekli sistemlerce sürekli tarandığı ve şüpheli bulunanların ikincil kontrol incelemesine tabi tutulduğu vurgulandı.
"Devletimizin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edilecek"
Gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum sağlama hedefi doğrultusunda, vergi gelirlerinin korunması ve usulsüz işlemlere karşı caydırıcı rol üstlenilmesi amacıyla riskli firmalar ile şüpheli işlemlerin tespit edildiğine ve haksız kazanç elde eden firmalara gerekli yaptırımların uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: