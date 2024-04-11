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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail'e ihracat devam ediyor' iddialarına yanıt: Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haberler

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği' iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "9 Nisan 2024 Salı günü sabah 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır." denildi.

Hüseyin Berk
21:05 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:25 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla İsrail'e yönelik yeni kısıtlama kararı alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada,
"İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır"
ifadeleri yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail'e ihracat devam ediyor' iddialarına yanıt

Yaşananların ardından bugün sosyal medyada, 'yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği' haberleri dolaşıma sokuldu.

Ticaret Bakanlığı, iddiaları yalanlayıp,
"9 Nisan 2024 Salı günü sabah 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir"
açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Bolat 'İsrail'e kısıtlamanın' detaylarını anlattı: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında, İsrail'e karşı alınan yeni tedbir kararlarını ve 'İsrail ile ticaret' algılarının aslını anlattı. "Türkiye, dünyada İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu" diyen Bakan Bolat, "Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler, İsrail açısından önemli ürünler." diye konuştu. İsrail ile ticarette karmaşık bir yapı olduğunu belirten Bakan Bolat, "Filistin ile yapılan herhangi bir ticaret İsrail'in limanlarından geçiyor. Çıktığı yer de girdiği yer de İsrail yazılmalı yoksa kabul etmiyorlar. İsrail pasaportuna sahip 2 milyondan fazla Müslüman Filistinli de var ve ticaretlerini oradan yönetiyorlar" ifadelerini kullandı. Yalan haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Bolat, "Sanki İsrail askerlerine yakıt satılıyormuş gibi büyük bir iftira gördük. Vatandaşlarımız siyaset istismarcılığı yapılarak atılan bu iftiralara itibar etmesinler." dedi.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir.

Bilindiği üzere, devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1.019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Sözkonusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır."

#Ticaret Bakanlığı
#İsrail
#Ticaret
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