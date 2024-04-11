Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail'e ihracat devam ediyor' iddialarına yanıt: Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında, İsrail'e karşı alınan yeni tedbir kararlarını ve 'İsrail ile ticaret' algılarının aslını anlattı. "Türkiye, dünyada İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu" diyen Bakan Bolat, "Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler, İsrail açısından önemli ürünler." diye konuştu. İsrail ile ticarette karmaşık bir yapı olduğunu belirten Bakan Bolat, "Filistin ile yapılan herhangi bir ticaret İsrail'in limanlarından geçiyor. Çıktığı yer de girdiği yer de İsrail yazılmalı yoksa kabul etmiyorlar. İsrail pasaportuna sahip 2 milyondan fazla Müslüman Filistinli de var ve ticaretlerini oradan yönetiyorlar" ifadelerini kullandı. Yalan haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Bolat, "Sanki İsrail askerlerine yakıt satılıyormuş gibi büyük bir iftira gördük. Vatandaşlarımız siyaset istismarcılığı yapılarak atılan bu iftiralara itibar etmesinler." dedi.