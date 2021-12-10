Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine 545 bin 550 lira stokçuluk cezası

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği aktarıldı.

"Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdiği bildirildi.

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Yeni Şafak gündeme getirmişti

OYNAT 04:53 Otomobil fiyatlarını tırmandıran oyun: Bayiler ve fırsatçılar milyonlar kazanıyor Türkiye'de otomobil fiyatları tarihte eşi görülmemiş günlere şahit oluyor. İkinci el fiyatları sıfırını geçerken, bayilerde araç bulmak neredeyse imkansız. Meşhur ikinci el araç alım satım sitelerinde ise liste fiyatından 50, 100, 200 hatta 1 milyon TL daha pahalı şekilde otomobil bulmak mümkün. Bayi ve fırsatçıların stok yaparak milyonlar kazandığı tezgah vatandaşı mağdur ediyor. BiP'te paylaş

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HAYAT İlaç stokçuluğu bu çocukları vuruyor

OYNAT 03:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stokçulara net mesaj: Gözünün yaşına bakılmayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükseliş ile izah edilemeyecek fiyat artışı yapan bir hassa stokçuluğu yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Hem idari, hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır.' dedi. BiP'te paylaş

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