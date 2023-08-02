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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç açıklaması: Fiyat artışı durdu düşüş başladı

Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı aldığı tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yeni düzenlemeler sonrasında kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığı belirtilirken, galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununun ortadan kalktığı, fiyatların 3 haftadır artış göstermediği ve yer yer düşüşler de gözlemlendiği vurgulandı.

11:03 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe sıfır araç sorununun çözüldüğünü ve fiyat artışlarının durduğunu duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; otomotiv sektörüne ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın başkanlığında tüm sektör paydaşlarının katılımıyla istişare ve toplantılar yapılarak, değerlendirmeler yapıldı.

Bu değerlendirmeler sonucunda, ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı. Çalışmalar kapsamında başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili düzenlemeler yapıldı, stokçuluğa darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır.


Fiyatlar üç haftadır artış göstermiyor
Öte yandan bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır. İyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve sayılarının da bir hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmeleri bir süreç içinde gerçekleşmektedir.
Yüksek kar alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir.
"

Açıklamada, piyasa bozucu faaliyetlerin takip edilceği ve vatandaşları mağdur edenlere karşı yasal yaptırımların devreye alınacağı belirtildi.

Bakanlık, ilave başka tedbirler ve düzenlemelerin hemen hayata geçirileceği ifade edildi.





#Ticaret Bakanlığı
#Sıfır araç
#Otomotiv
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