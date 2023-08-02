Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç açıklaması: Fiyat artışı durdu düşüş başladı

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Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe sıfır araç sorununun çözüldüğünü ve fiyat artışlarının durduğunu duyurdu.
Bu değerlendirmeler sonucunda, ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı. Çalışmalar kapsamında başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili düzenlemeler yapıldı, stokçuluğa darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu.
"Gelinen noktada son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır.
Açıklamada, piyasa bozucu faaliyetlerin takip edilceği ve vatandaşları mağdur edenlere karşı yasal yaptırımların devreye alınacağı belirtildi.
Bakanlık, ilave başka tedbirler ve düzenlemelerin hemen hayata geçirileceği ifade edildi.