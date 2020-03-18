Ticaret Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri: Etil alkol, kolonya ve maske kumaşına ihracat yasağı

Gür, “Öncelikle korona virüs olayından sonra aşırı derece ile kolonya ihtiyacı doğdu. Dehşet derecede de bu fiyatları abartmaya başladılar. Bir karaborsa oluştu. Bu karaborsayı kırmak, hem köyümüzün halkına yardımcı olmak için çok sevdiğimiz hayırsever bir vatandaşımız, kolonya üreticisi bir ağabeyimiz bize bu ürünleri verdi. Halkımıza yardımcı olalım, biz de bu kolonyaları dağıtalım dedi. Karaborsadan değil de halkımıza yardımcı olmak için bu kolonyaları bize verdi. Muhtarlığımız aracılığı ile bütün halkımıza 80 derece kolonyanın burada dağıtımını yapıyoruz. Etrafta kolonyayı bulamayan vatandaşlarımız bulduklarında da çok fahiş fiyat olduğunu söylüyorlar. Burada bizim ucuza verdiğimizi duyan köylüler, vatandaşlar gelip buradan kolonya alıyorlar şu anda. Biz kolonyanın tanesini 1 liradan veriyoruz dedi.