Ticaret Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri: Etil alkol, kolonya ve maske kumaşına ihracat yasağı

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş eklendi.
Tebliğe eklenen geçici hükümle de söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayını müteakip kayda alınacak.
Tebliğ hükümleri, düzenlemenin yayımından önce gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış mallara uygulanmayacak.
Genel Müdürlük, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak.
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Türkiye'de görülen korona virüs vakasının ardından halk, kolonya ve el dezenfektanları satan noktalara akın etti.
Fakat fiyatlar korona virüsü sonrasında fırsatçılar tarafından bir anda zamlandı.
Kolonya fiyatlarının fırsatçılar tarafından zamlandığını gören Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, köylülere kolonyayı 1 liradan sattı.
Köyde bulunan kolonya fabrikasından alınan 80 derecelik kolonyaları köy meydanında hazırlanan stantlarda köy halkına 1 liraya satışa çıkartmasının ardından halk kolonyaları almak için izdiham oluşturdu.
Köylüler korona virüs sonrasında fırsatçıların kolonyalara zam yaptığını, bu nedenle köy muhtarının yaptığı çalışmadan memnun olduklarını dile getirdi.
Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, korona virüs nedeniyle vatandaşların kolonyaya rağbet gösterdiğini, bazı fırsatçıların ise fiyatlara zam yaptığını fakat halka kolonyayı Yeni Taşköprü'de 1 liraya sattıklarını dile getirdi.
Gür, “Öncelikle korona virüs olayından sonra aşırı derece ile kolonya ihtiyacı doğdu. Dehşet derecede de bu fiyatları abartmaya başladılar. Bir karaborsa oluştu. Bu karaborsayı kırmak, hem köyümüzün halkına yardımcı olmak için çok sevdiğimiz hayırsever bir vatandaşımız, kolonya üreticisi bir ağabeyimiz bize bu ürünleri verdi. Halkımıza yardımcı olalım, biz de bu kolonyaları dağıtalım dedi. Karaborsadan değil de halkımıza yardımcı olmak için bu kolonyaları bize verdi. Muhtarlığımız aracılığı ile bütün halkımıza 80 derece kolonyanın burada dağıtımını yapıyoruz. Etrafta kolonyayı bulamayan vatandaşlarımız bulduklarında da çok fahiş fiyat olduğunu söylüyorlar. Burada bizim ucuza verdiğimizi duyan köylüler, vatandaşlar gelip buradan kolonya alıyorlar şu anda. Biz kolonyanın tanesini 1 liradan veriyoruz dedi.
Vatandaşlar da tanesi 1 liraya satılan kolonyaları koli koli alarak evlerine götürdü.
Fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından, Düzce'de birçok noktada kolonya satışları patladı. Fırsatçılık yaparak kolonya fiyatlarını yükseltenlere inat Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, kolonyayı köylülere 1 liraya sattı. Köyde kolonya almak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.
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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, virüse karşı önlem almak için Kayserili vatandaşlar, kolonya dükkanlarına akın etti. Kentte 4 kuşaktır kolonya dükkanı işleten Hazım ve Nazım Büyüksimitci (49) kardeşler, artan kolonya talebine yetişmekte güçlük yaşadı.
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından, vatandaşların kolonyaya yoğun talep gösterdiğini kaydeden Hazım Büyüksimitci, Dün sabah saatlerinde bir hareketlik yaşandı. Gece 03.00'da kadar çalıştık. Alkol hijyen görevi yaptığı için mikropları öldürüyor. 80 derecenin üzerinde olduğu için bakteri ve mikroplara karşı önemli bir öldürücü işlev görüyor. Bazı dezenfektanlarda ısı oranı çok düşük. Bizim kolonyamızda ısı oranı 80 derece dedi.
'ALKOL BULMAKTA SORUN YAŞIYORUZ' <br> <br> Alkol temin etmekte de sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Hazım Büyüksimitci, Dünyadaki alkol hammaddesinin büyük bir kısmı Çin, İran ve İtalya'ya gittiği için büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Dün dükkanda bulunan 6.5 ton kolonya bir anda bitti. Kardeşim Nazım, Erzurum'a alkol getirmeye gitti. Bu gece de 3 ton alkol gelecek. Son 1 ayda 15 ton kolonya sattık dedi.
'SPREY KUTUSU KAPAĞI BİLE YOK' <br> <br> Hazım Büyüksimitci, bu zamana kadar böyle bir yoğunlukla karşılaşmadıklarını belirterek, şunları kaydetti: 50 yıllık ömrü hayatımda bu kadar kolonya sattığımı hatırlamıyorum. Kime ne ürün sattığımı bilmiyorum. Müşteri kendi kolonyasını kendi dolduruyor. Etiketini kendi basıyor. Çok anormal bir yoğunluk var. Telefonlarımız susmuyor. Bundan dolayı da siparişlere cevap vermeye, kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz...
En fazla tercih edilen sprey kolonyalarımızda ambalaj sorunumuz var. Kutu elimizde mevcut ancak sprey kapağı da Çin'den geldiği için son 3 aydır ürün alamıyoruz. Stoktaki ürünlerimizin bitmesiyle sprey kapağı bulamıyoruz diye konuştu.
1 günde 6,5 ton kolonya sattı
1 günde 6,5 ton kolonya sattı
Kayseri'de kolonya dükkanı işleten Hazım Büyüksimitci (50), koronavirüs salgını sonrası kolonya satışlarında artış yaşandığını söyleyerek, "50 yıllık ömrü hayatımda bu kadar kolonya sattığımı hatırlamıyorum. Dün dükkanda bulunan 6,5 ton kolonya bir anda bitti" dedi.