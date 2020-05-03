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Ekonomi Ticarette sanal sefer başladı İhracatçılara yeni fırsatlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticarette sanal sefer başladı: İhracatçılara yeni fırsatlar

Türkiye’nin, ihracatın koronavirüs salgını nedeniyle azalmaması için devreye soktuğu sanal ticaret heyetlerinin ilk iki rotası Asya ve Afrika olarak belirlendi. Sanal ticaret heyetleri Asya’da Özbekistan’da Afrika’da ise Kenya’da ihracat ortamı yoklayacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’un ticaretteki etkilerini azaltmak amacıyla çalışmalar devam ederken bu kapsamda oluşturulan sanal ticaret heyetleriyle de ihracatçılara yeni fırsatlar sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinesinde oluşturulan sanal ticaret heyetleri mayıs ayında ilk sanal iş görüşmelerine başlayacak.

ASYA’YA HUBUBAT TİCARETİ

Sanal ticaret heyetinin ilk durağı Özbekistan olacak. 13-15 Mayıs’ta Özbekistanlı iş insanları ortak bir dijital platforma davet edilecek, nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Özbekistan ile yapılacak sanal ticaret heyetine tarımsal gıda (hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş/kuru meyve ve sebze, çikolatalı ve şekerli mamuller, su ürünleri ve hayvansal mamuller, zeytin ve zeytinyağı vb.) ve tarım makineleri, soğuk hava depolama ve gıda ambalajlama sektörlerinde faaliyet gösteren 15 firma katılabilecek. Heyette her bir firmadan en fazla 3 kişi yer alabilecek.

AFRİKA’YA KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

  • Sanal ticaret heyetinin ikinci durağı ise Kenya olacak. Sanal ticaret heyetine gıda ve hızlı tüketim ürünleri, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, bebek ürünleri, sektörlerinde üretim yapan 20 firma katılacak. Eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşülecek.

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