​TİGEM kurbanı ucuza satacak

İstanbul’daki kurban pazarlarına getirilen hayvan sayısı geçtiğimiz yılların gerisinde kalırken, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), kurbanlıklarda yaşanan boşluğu kendi üretimiyle doldurmak için harekete geçti. Bu kapsamda TİGEM tarafından Ardahan'ın Göle ilçesinde yetiştirilen bin büyükbaş hayvan, Avcılar Kurbanlık Pazarı'na getirildi. Pazarda toplam bin büyükbaş ve 2 bin küçükbaş kurbanlık bulunuyor. Küçükbaş kurbanlıklar 2 bin lira ila 3 bin 500 liradan satılıyor. Büyükbaş kurbanlıklar ise 20 bin lira ila 50 bin liradan alıcısını bekliyor.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Göle TİGEM’den getirilen kurbanlıklar, piyasa ortalamasında yüzde 20 daha ekonomik fiyata satılıyor. Altun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altun, daha az maliyetle kurbanlıkları yetiştirdiklerini söyledi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Altun, “Avcılar Kurbanlık Pazarı’nda yaklaşık olarak bin büyükbaş ve 2 bin küçükbaş kurbanlıklar bulunuyor. Başka kurbanlık alanlarıyla buranın biraz farkı var. Buradaki hayvanlar Göle TİGEM’de yetişenler. Göle’nin organik ve doğal olması bu konuda önem arz ediyor. Göle TİGEM daha düşük maliyetle hayvanları besleyip getirdiği için diğer pazarlara göre yüzde 20 daha ekonomik diyebiliriz” dedi.

MALİYETİ DÜŞÜRDÜK

Kurbanlık hayvan sayısındaki azalışın ardından devletin harekete geçtiğini bilgisini paylaşan Altun, “Devletimiz bu işe de el attı, elini taşın altına koydu. TİGEM çiftliklerinde yetiştirilen hayvanları getirdik” dedi. Geçen seneye göre İstanbul’a yüzde 30 daha az hayvan geldiğini aktaran Altun, küçükbaş kurbanlığın ortalama fiyatının 2 bin ila 3 bin 500 lira arasında seyrettiğini belirtti. Büyükbaşların ise 20 bin liradan başladığı bilgisini veren Fahri Altun, “50 bin liraya kadar çıkıyor. Büyükbaş hisse 3 bin 250 liradan 7 bin liraya kadar çıkıyor ve bu hisse alacağı kiloya göre değişiyor” şeklinde konuştu.

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HAYVANLARIN 2 YAŞINI DOLDURMASI GEREKİYOR

Kurban pazarında tüketicilerin alışveriş sırasında kurbanlıkların denetimine ve sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Kurban alışverişi öncesinde vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Altun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altun, şöyle konuştu: “Kurbanlık alırken hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğine dikkat çeken Altun, “Hayvanın doğal bir ortamda beslendiğine dikkat etmemiz lazım. Tamamen İslam kuralları içerisinde kurban ibadetimizi yerine getirmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.