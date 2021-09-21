TikTok’un açığını bulan Türk gençler 20 bin dolarlık teklifi reddetti

Türk gençler TikTok’un ödül teklifini reddetti. Daha önce instagramda da açık yakalayan gençler Tiktok’un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu.

Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi. Ergün, “Daha önce Türkiye’den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik” dedi.

TikTok'tan gelen cevap.

AÇIĞIN NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNUN FARKINDALAR

Normalde Tiktok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün, “Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar” diye konuştu.

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BİN 500 DOLAR TEKİF ETMİŞLERDİ

Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok bildirmişlerdi. Söz konusu açığı ilk bildirdiklerinde uygulama tarafından bin 500 dolar teklif edilen gençler, red cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.

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FOTOĞRAF 7 Binlerce takipçiye sahip TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşacağı videoyu çekmek için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı’na geldi. Elinde bulunan boş kolilerle vatandaşların yanına gidip adres sorarken birbirlerine bantlı yapışık kolileri vatandaşların üzerine düşürüyormuş gibi gösterdi. Arkadaşlarının yardımıyla o anları kayıt altına alan sosyal medya fenomenine kimi vatandaşlar gülerek karşılık verirken kimileri ise sert tepki gösterdi. Fenomenin yaptığı şaka ve topladığı tepkiler kameraya yansıdı. TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka TikTok uğruna: Fenomen isimden Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'nda kayıt altına aldığı şaka nedeniyle vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

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