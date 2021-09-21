Ekonomi TikTokun açığını bulan Türk gençler 20 bin dolarlık teklifi reddetti
TÜRKİYE EKONOMİSİ SOSYAL MEDYA

TikTok’un açığını bulan Türk gençler 20 bin dolarlık teklifi reddetti

Tiktok’un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulan Mert Ergün ve Arda Kılıç, kendilerine teklif edilen 20 bin dolarlık ödülü kabul etmedi.

Haber Merkezi İHA
TikTok’un açığını bulan Türk gençler 20 bin dolarlık teklifi reddetti
Mert Ergün ve Arda Kılıç

Türk gençler TikTok’un ödül teklifini reddetti. Daha önce instagramda da açık yakalayan gençler Tiktok’un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu.

Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi. Ergün, “Daha önce Türkiye’den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik” dedi.

TikTok'tan gelen cevap.
TikTok'tan gelen cevap.

AÇIĞIN NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNUN FARKINDALAR

Normalde Tiktok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün, “Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar” diye konuştu.

BİN 500 DOLAR TEKİF ETMİŞLERDİ

Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok bildirmişlerdi. Söz konusu açığı ilk bildirdiklerinde uygulama tarafından bin 500 dolar teklif edilen gençler, red cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.

Çin çocukların TikTok kullanımını günlük 40 dakikayla sınırlandırıyor
TEKNOLOJİ
Çin çocukların TikTok kullanımını günlük 40 dakikayla sınırlandırıyor

TikTok fenomenlerinin 'laf atma' kavgası: 'Sen bizi tanıyor musun' deyip sopalarla dövdüler
GÜNDEM
TikTok fenomenlerinin 'laf atma' kavgası: 'Sen bizi tanıyor musun' deyip sopalarla dövdüler

TikTok uğruna: Fenomen isimden Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka
FOTOĞRAF 7
Title
Binlerce takipçiye sahip TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşacağı videoyu çekmek için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı’na geldi.
Title
Elinde bulunan boş kolilerle vatandaşların yanına gidip adres sorarken birbirlerine bantlı yapışık kolileri vatandaşların üzerine düşürüyormuş gibi gösterdi.
Title
Arkadaşlarının yardımıyla o anları kayıt altına alan sosyal medya fenomenine kimi vatandaşlar gülerek karşılık verirken kimileri ise sert tepki gösterdi.
Title
Fenomenin yaptığı şaka ve topladığı tepkiler kameraya yansıdı.
Title
TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka
Title
TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka
Title
TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka
TikTok uğruna: Fenomen isimden Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka
TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'nda kayıt altına aldığı şaka nedeniyle vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.


Abone Ol Google News
37 milyon 845 bin TLlik vurgun

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun

​Adana'da sahte çeklerle milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon.
Görenlerimest eden görüntü

Görenleri
mest eden görüntü

​Vatandaşlar cep telefonları ile kayda aldı.
Yedi araçbirbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​Ankara'da zincirleme trafik kazası.
New York'ta<br>led ekranlarda

New York'ta
led ekranlarda

​Cumhurbaşkanı'nın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı tanıtılıyor.
İttifaka can simidi

İttifaka can simidi

​Demirtaş, köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti.
Milletin kökünü <br>kazıyacakmış

Milletin kökünü
kazıyacakmış

​CHP'li başkan Nazilere özendi.
Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

'​Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek.'
Kırk subay gözaltında

Kırk subay gözaltında

​Sudan'da bir tuhaf darbe girişimi.
Kavgaya AB de karıştı

Kavgaya AB de karıştı

​AUKUS krizi sonrası gerilim büyüyor.
Erdoğan BM'de <br>dünyaya seslendi

Erdoğan BM'de
dünyaya seslendi

'​Yeni göç dalgasına imkan ve tahammülümüz yok.'
Dünyanın en iyisi oluruz

Dünyanın en iyisi oluruz

​Teknofest ile teknoloji rüzgarı başladı.
Koronaya serbest geçiş

Koronaya serbest geçiş

HES kontrolü gevşemesin.

'Oğlum gelecek' <br>bahanesine kanmayın

'Oğlum gelecek'
bahanesine kanmayın

​Çocuğu oturmazsa üç yıl kiraya veremez.
Son tabliye yerleşti

Son tabliye yerleşti

​İki kıta bu sefer Çanakkale'de birleşti.
KOBİ'lere dijital asistan

KOBİ'lere dijital asistan

​Hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyor.
Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Meteoroloji'den açıklama: 8 dereceye kadar azalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.