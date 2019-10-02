TİM Başkanı Gülle: İhracatımız başarılı seyrini devam ettiriyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla eylül ayı geçici dış ticaret verilerini, TİM’in açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin beşincisi olan "TİM Akdeniz Meclisi"ni düzenlediği Mersin’de açıkladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, ihracatın öngördükleri gibi aylık performansındaki başarılı seyrini devam ettirdiğini ifade etti.

EKONOMİ Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıktı

Yılbaşından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemin ve değişen pazar dengelerinin tecrübe edildiğini dile getiren Gülle, "Ülkelerin 2019’da sergiledikleri ihracat performansları, ülkemizin başarısını daha da öne çıkarır nitelikte. Dolayısıyla ihracatçılarımızın dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor. Sayın Bakanımız öncülüğünde ihracatımızda hayata geçirilen atılımlar ve dijitalleşme adımları rekorlara uygun zemin hazırlıyor." diye konuştu.

"İhracat yapan firma sayısı ithalat yapanları geride bıraktı"

İsmail Gülle, kısa vadede Yeni Ekonomi Programı'nda belirtilen 2019 ihracat hedefini aşacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene başından bu yana küresel ticaret savaşları ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen ihracatımız başarılı seyrini devam ettiriyor. Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın odak noktasında olan ihracat ailemiz, her geçen gün büyüyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız var iken, ihracatçı sayımız 83 bin 286’e yükseldi. Daha çok çalışıp katma değer odaklı üretim bilinci ile 226,6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi rahatlıkla aşacağız."

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Gülle, Bakan Pekcan öncülüğünde "İhracat Ana Planı" doğrultusunda TİM ve ihracatçı birlikleri olarak hem hedef pazarlarda yoğunlaşmaya hem de ihracat ailesini büyütmeye odaklandıklarını söyledi.

Özellikle yüksek teknoloji yoğunluğu anlamında belirlenen yüzde 5,8’lik pay hedefinin, hem rekabetçilik hem de Türkiye’nin marka değeri anlamında en önemli hedeflerden birisi olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Gülle, "TİM olarak, ülkemizin 7 bölgesinin tamamında gerçekleştirdiğimiz, projeler, eğitimler ve inovasyon odaklı çalışmalar da, yüksek teknoloji ihracatının payının arttırılmasına verdiğimiz önemin en net göstergesi." dedi.

"Eylülde bin 392 firma ihracata başladı"

Eylül ayı ihracatına ilişkin detaylara da değinen TİM Başkanı Gülle, "Öncelikle, eylül ayında bin 392 firmamız ihracata 'merhaba' dedi. Mersin ilimizden de 23 firmamız, ilk kez ihracat ailemize katıldı. Firma özelinde bakıldığında, eylül ayı içerisinde toplam 38 bin 744 firmamız ihracat gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

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