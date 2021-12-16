Ekonomi TİSKten asgari ücret açıklaması 2022 yılıyla ilgili kararımızı aldık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİSK'ten asgari ücret açıklaması: 2022 yılıyla ilgili kararımızı aldık

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4’üncü toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık, bakanımıza takdim ettik" dedi.

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Haber Merkezi İHA
TİSKten asgari ücret açıklaması: 2022 yılıyla ilgili kararımızı aldık
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2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4’üncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yer alan Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK ve Türk-İş yetkilileri katıldı. 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4’üncü toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık, Nazmi başkanım ve Nurcan hanım başkanlığında ve bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı sayın bakanımız yapacaktır. Taraflar görüşlerini aktardı. Zaten bazı konularda mutabakatımız vardı. Umarım 2022 yılında tüm çalışanlarımız ve işletmelerimiz için güzel bir yıl olur” dedi.

Yeni asgari ücretin belirlenebilmesi adına ilk toplantı 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakan Vedat Bilgin başkanlığında yapılmıştı. İkinci toplantı 7 Aralık’ta Türk-İş’in, üçünü toplantı ise Türkiye TİSK’in ev sahipliğinde 9 Aralık’ta gerçekleşmişti. Dördüncü toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı.

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