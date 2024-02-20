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Ekonomi

TL depo alım ihalesine 57.6 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesine 57 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

14:44 - 20/02/2024 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 57 milyar 600 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.


İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,99, maksimum faiz oranı 45,00, ortalama faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.



Yerli batarya üretimiyle Türkiye yeni mesleklerle tanıştı
Yerli batarya üretimiyle Türkiye yeni mesleklerle tanıştı

Türk savunma sanayisinin yerli pil ve batarya konusunda yaptığı yatırımlar ülkenin bazı mesleklerle tanışmasını sağladı. Pil ve batarya teknolojilerine yapılan yatırımlar ve kurulan tesislerle Türkiye'de istihdam alanında bir dizi ilke imza attıklarına değinen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Firmamızda Türkiye'nin ilk elektrot teknikeri, teknisyeni, ham maddeyi alıp karıştırdığımız mikser kısmının ilk operatörleri, montaj kısmında elektrotu sarıp pil hücresini kasa içerisine yerleştiren işleri yapan teknisyenleri çalışıyor. Formasyon hattındaki teknisyenlerimiz, formasyon mühendislerimiz bu alanlarda çalışan, Türkiye'nin bu meslekleri yapan ilk kişileri oldu." diye konuştu.


#TCMB
#TL depo alım ihalesi
#Merkez Bankası
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