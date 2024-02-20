TL depo alım ihalesine 57.6 milyar liralık teklif

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 57 milyar 600 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,99, maksimum faiz oranı 45,00, ortalama faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yer hizmetleri çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Söz konusu iptaller 100 binden fazla yolcuyu etkilerken, şirket, Almanya'da Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Duesseldorf, Köln ve Stuttgart havalimanlarında tarifeli uçuşların yalnızca yüzde 10-20'sini gerçekleştirebildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde son segment konularak iki yaka bir araya getirildi. Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satış sayısı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 851 bin 690'a ulaştı. Satılan yeni otomobillerin yüzde 35,2'sini benzinli, yüzde 28,8'ini hibrit, yüzde 13,4'ünü dizel, yüzde 10,9'unu elektrikli ve yüzde 7,8'ini fişli hibrit araçlar oluşturdu
Türk savunma sanayisinin yerli pil ve batarya konusunda yaptığı yatırımlar ülkenin bazı mesleklerle tanışmasını sağladı. Pil ve batarya teknolojilerine yapılan yatırımlar ve kurulan tesislerle Türkiye'de istihdam alanında bir dizi ilke imza attıklarına değinen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Firmamızda Türkiye'nin ilk elektrot teknikeri, teknisyeni, ham maddeyi alıp karıştırdığımız mikser kısmının ilk operatörleri, montaj kısmında elektrotu sarıp pil hücresini kasa içerisine yerleştiren işleri yapan teknisyenleri çalışıyor. Formasyon hattındaki teknisyenlerimiz, formasyon mühendislerimiz bu alanlarda çalışan, Türkiye'nin bu meslekleri yapan ilk kişileri oldu." diye konuştu.