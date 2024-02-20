TL depo alım ihalesine 57.6 milyar liralık teklif

Türk savunma sanayisinin yerli pil ve batarya konusunda yaptığı yatırımlar ülkenin bazı mesleklerle tanışmasını sağladı. Pil ve batarya teknolojilerine yapılan yatırımlar ve kurulan tesislerle Türkiye'de istihdam alanında bir dizi ilke imza attıklarına değinen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Firmamızda Türkiye'nin ilk elektrot teknikeri, teknisyeni, ham maddeyi alıp karıştırdığımız mikser kısmının ilk operatörleri, montaj kısmında elektrotu sarıp pil hücresini kasa içerisine yerleştiren işleri yapan teknisyenleri çalışıyor. Formasyon hattındaki teknisyenlerimiz, formasyon mühendislerimiz bu alanlarda çalışan, Türkiye'nin bu meslekleri yapan ilk kişileri oldu." diye konuştu.